Павло Дуров оголосив про припинення розробки блокчейн-платформи TON

Після низки чуток і спекуляцій Павло Дуров, творець месенджера Telegram, оголосив про припинення розробки амбітної блокчейн-платформи TON. У своєму офіційному блозі він пояснив причини цього складного рішення і попередив користувачів про потенційне загострення діяльності шахраїв.

Дуров розповів, що останні 2,5 року його команда працювала над блокчейн-платформою нового покоління TON і криптовалютою Gram. За задумом розробників – проєкт повинен був істотно перевершити за швидкістю й масштабованістю Bitcoin та Ethereum.

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Досягнення блокчейн-платформи

Команді TON вдалося досягти значних результатів на шляху до своєї мети: фахівці вже готувалися до інтеграції з Telegram, щоб зробити революцію в тому, як люди зберігають і передають гроші й інформацію. Однак серйозною перешкодою став американський суд, який заборонив випуск токенів Gram.

"Уявіть, що кілька людей зібрали свої гроші, щоб побудувати шахту з видобутку золота і потім розділити між собою золото, яке видобувається. Але раптом приходить суддя й каже творцям шахти: "Багато людей інвестували в золоту жилу, тому що вони шукали прибуток. Вони хотіли продати це золото іншим людям, а не залишити його собі. Через це вам не дозволяється давати їм золото", – таким чином Павло описав ситуацію, що склалася, порівнюючи TON з шахтою, а Gram – з золотом.

Вплив США

За словами Дурова, парадоксальне в цій ситуації те, що продаж Gram був заборонений не лише в США, але й у всьому світі: суд вирішив, що після запуску TON американські громадяни можуть знайти альтернативний спосіб отримати доступ до платформи. Щоб запобігти цьому, американська влада заборонила Gram всюди, навіть якщо інші країни не були проти цього проєкту.

Ми все ще залежимо від Сполучених Штатів. США можуть використовувати свій контроль над доларом і глобальною фінансовою системою, щоб закрити будь-який банк або банківський рахунок у світі. Крім того, вони можуть використовувати свій контроль над Apple і Google для видалення додатків з App Store і Google Play,

– зазначив Павло Дуров.

Шахрайство з TON

Дуров наголосив, що у зв'язку з закриттям проєкту можуть з'явитися компанії й сайти, які використовуватимуть його ім'я, бренд Telegram або абревіатуру TON для просування своїх проєктів. За словами Дурова, Telegram не має до них ніякого відношення. Він закликає не довіряти таким організаціям свої гроші й дані.

Що таке Gram?Це криптовалюта на основі блокчейн-платформи TON, що розроблялася командою Telegram. Особливістю блокчейн-платформи Gram мала стати велика швидкість здійснення транзакцій. Криптовалюти, реалізовані на блокчейн-платформах початкових поколінь, через низьку швидкість здійснення транзакцій більше підходять для інвестування, ніж для використання в ролі платіжного інструменту.



Наприклад, Bitcoin може забезпечити лише 7 транзакцій в секунду на всіх користувачів, Ethereum – 15. Швидкість же блокчейн-платформи Gram повинна була становити мільйони транзакцій в секунду. За задумом розробників Gram мав стати криптоаналогом Visa й Mastercard.

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