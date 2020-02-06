Чому PayPal немає в Україні

Міжнародна платіжна система PayPal не працює в Україні, оскільки не бачить перспектив. Тож проблема не в тому, що в Україні хтось забороняє працювати системі PayPal.

"Діалог триває. Проблема не в тому, що хтось забороняє PayPal тут працювати. Проблема в тому, що Україна – нецікавий для них ринок", – розповів в інтерв'ю "Громадському" міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

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За його словами, зараз немає жодних перешкод для PayPal з погляду регулювання і законодавства.

Судячи з усього, він (PayPal) просто не бачить достатнього для себе потенціалу,

– зазначив міністр.

Він переконаний, що PayPal прийде в Україну в результаті економічного зростання країни.

У листопаді 2019 року в НБУ заявили, що готові видати платіжній системі PayPal ліцензію для роботи на українському ринку. При цьому в НБУ заявили про низку чинників того, що PayPal вирішила поки що не виходити на український ринок.

Що таке PayPal? Міжнародна електронна платіжна система, заснована 1998 року Ілоном Маском. Зараз це найпоширеніший у світі спосіб розрахунків в інтернеті. PayPal використовують понад 230 мільйонів людей у 190 країнах.

Якими послугами PayPal можна скористатись в Україні

Деякими послугами сервісу все ж можна скористатись. Наприклад, відправляти гроші на рахунки, оплачувати товар і міжнародних інтернет-магазинах, поповнювати свій акаунт тощо. При цьому багато корисних функцій не доступні для українців.

Функції PayPal, які не працюють в Україні:

PayPal Zero – нарахування і введення коштів у валюті;

SRW Send – Receive – Withdrawal – можливість зберігання балансу на рахунку і при необхідності переведення його на карту;

Local Currency – ведення коштів у місцевій валюті.

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