Перші характеристики iPhone XI (2019) опублікували в мережі

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Ймовірний дизайн iPhone XI (2019)
Ймовірний дизайн iPhone XI (2019) / Фото з вільних джерел

В мережі з’явилися перші характеристики нового покоління смартфонів Apple – iPhone XI (ймовірна назва). За попередніми даними, новинка перебуває на етапі інженерного тестування.

Дизайн iPhone XI. Ресурс CompareRaja стверджує, що в цьому році лінійка смартфонів розшириться завдяки новим кольорам. iPhone XI (2019) дебютує в сріблястому, золотомe, сірому і блакитному кольорах.

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При діагоналі екрану 5,8 дюйма і зменшеним рамкам габарити iPhone XI становлять 143,51 х 70,86 х 7,62 міліметра. Розміри вирізу теж зменшаться. Чи збережеться OLED-матриця Super Retina HD з щільністю пікселів і співвідношенням сторін, як у iPhone Xs.

Основні характеристики iPhone XI. Корпус iPhone XI отримає захист від пилу і вологи за стандартом IP68. Ємність акумулятора складе 4000 міліампер годин, а назміну пропрієтарному роз'єму Lightning в iPhone XI дебютує USB Type-C.

iPhone XI
Дизайн iPhone XI (2019)

До слова, через судові суперечки з Qualcomm ймовірність появи 5G-модемів в iPhone XI вкрай невелика.

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Теги: Техно Смартфони Apple iPhone
Джерело: Техно
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