Компанія Apple визнала застарілим перший ноутбук MacBook Pro 2012 року випуску з Retina-дисплеєм. Тепер від офіційно класифікується як «застарілий» у всьому світі.

Відповідна вказівка вже є на сайті підтримки Apple, передає macrumors.com.

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Про що це свідчить

Характеристика "застарілий" означає, що ноутбуки MacBook Pro (2012), які потребують ремонту, наприклад заміни батареї, сервісні центри Apple більше не будуть приймати для ремонту.

MacBook Pro 2012 офіційний назвали застарілим / macrumors.com

Як відомо, у 2012 році MacBook Pro позиціонували, як неймовірний прорив на ринку ноутбуків. На тлі конкурентів, MacBook Pro отримав значно тонший дизайн, ніж попередники. Це стало можливим завдяки видаленню вбудованого порту Ethernet і приводу оптичних дисків.

Також MacBook Pro отримав кілька портів Thunderbolt і USB-A, роз'єм HDMI і слот для SD-карти.

До речі, в Україні цю модель досі легко можна купити. Щоправда, це пропозиції, які були у вжитку. За MacBook Pro 2012 року випуску зараз просять від 8 до 12 тисяч гривень.