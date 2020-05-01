Під час карантину кількість шкідливих сайтів істотно зросла: експерти

У перший квартал 2020 року різко зросла кількість шахрайських сайтів. Експерти з компанії ESET, що виробляє антивірусне програмне забезпечення, заявляють про зростання таких сайтів на 21% порівняно з четвертим кварталом минулого року.

Експерти з ESET також назвали основні тенденції поширення інтернет-загроз з початку 2020 року, зокрема під час карантинних обмежень.

Важливо Хакери блокують Android-смартфони, використовуючи інформацію про коронавірус

Йдеться про ресурси, що поширюють загрози, шахрайську інформацію, а також здійснюють несанкціонований збір конфіденційних даних користувачів.

Загрози в інтернеті

При цьому, як кажуть експерти, програм-вимагачів і загроз для прихованого майнінгу криптовалюти у цей період навпаки зменшилася.

Також в компанії додали, що ситуація з коронавірусом та карантином теж повпливало на дії кіберзлочинців.

Деякі зміни у світі кіберзагроз частково викликані ситуацією з пандемією СOVID-19. Зокрема, в березні спеціалісти ESET виявили хвилю розповсюдження шахрайських і шкідливих кампаній, які використовували тему пандемії як приманку,

– кажуть експерти.

Ще один шахрайський метод – це ПЗ для переслідування. Для цього хакери використовують легітимні інструменти, наприклад, програми для батьківського контролю або управління продуктивністю працівників. Такі програми використовують для викриття зради когось з партнерів. Згодом цей контент використовують для шантажу. Такий вид шахрайства зріс на третину.

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Також зросла кількість виявлених банківських шкідливих програм. За даними спеціалістів ESET, в цій категорії лідирувала JS/Spy.Banker, на яку припадає більше третини всіх виявлених банківських програм. Ця шкідлива програма використовується для крадіжки банківських даних жертв в браузерах.

Та найбільше зростання "популярності" показує програма Win/Spy.Ursnif. Як кажуть експерти, рівень її поширення в першому кварталі збільшився до 13% серед банківського програмного забезпечення. Через програму зловмисники можуть викрадати облікові дані. Шкідливе ПЗ поширюють підозрілі посилання і вкладення через електронну пошту.

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