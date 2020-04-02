Відео дня: за дотриманням карантину в Тунісі стежать роботи

Влада Тунісу вирішила залучити роботів до контролю над дотриманням загальнодержавних заходів з карантину. Вулиці міст патрулюватимуть роботи P Guard виготовлені компанією Enova.

Видання Independent повідомляє, що наразі в Тунісі від коронавірусу померли щонайменше 10 людей. Ще понад 300 людей отримали лабораторні підтвердження зараження, хоча рівень тестування в країні залишається мізерним.

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Можливості патрульних роботів

Щодо роботів P-Guard, то ними можна керувати дистанційно, а ще вони оснащені інфрачервоними камерами, тепловою камерою, а також звуковою та світловою сигналізацією. Робот здатний пересуватися містом на швидкості 13 км/год., крім того він має вбудований GPS датчик.

Робот P-Guard на вулиці:

Комерційний директор ENOVA, Бен Фархат, пояснив, що роботи обладнані низкою інструментів для спостереження, та може працювати через Wifi або 4G майже на будь-якій географічній відстані від оператора.

Роботів спеціально створювали для важкодоступних районів, як то промислові райони або гірські чи пустельні місцевості,

– наголосив Фархат.

За допомогою робота жителі можуть отримувати попередження та інформаційні повідомлення. Крім того оператор може спілкуватися з порушником через робота, все завдяки двосторонній системі аудіозв'язку.

На цьому відео видно, як місцевий житель розповідає на вимогу робота куди і навіщо він прямує:

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