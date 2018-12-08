Пиши, скільки душа забажає: вчені створили багаторазовий папір

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Тепер все можна переписати багато разів
Тепер все можна переписати багато разів / ACS Applied Materials & Interfaces, 2018

У Китаї вчені Фуцзянського педагогічного університету у Китаї розробили папір багаторазового використання.

Писати на ньому треба терморучкою або інфрачервоним світлом, йдеться у статті Американського хімічного товариства.

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Ваша "писанина" зберігатиметься до півроку, але її можна і швидко позбавитись, просто охолодивши папір до -10 градусів за Цельсієм. Холодильник вам на допомогу. 

Чудо-матеріал має три шари: посередині – звичайний папір, згори – термохромний шар, знизу — чорний фототермічний тонер. Останній і надає паперу "стиральні" можливості.

При кімнатній температурі папір має синій колір, після нагрівання (за допомогою терморучки) розчинник переходить в рідкий стан, через що кольороутворювач і проявник розподіляються, і папір стає безбарвним.

Напис на папері можна стерти, поклавши його у холодильник

Теги: Техно Штучний інтелект наука Китай
Джерело: Техно
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