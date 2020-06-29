У мережі з'явилася таблиця з ціною та датою виходу приставки PlayStation 5 і аксесуарів до неї. Якщо вірити витоку, реліз консолі відбудеться 14 листопада в Японії і 20 листопада в усьому світі.

Досі не було жодної інформації про ціни на саму консоль PlayStation 5 чи аксесуари до неї. Як повідомляє 24 канал, раніше інсайдери зазначали, що Sony не спішить анонсувати ціну консолі, оскільки чекає на анонс ціни від Xbox Series X аби скоригувати цінник на власну консоль.

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Скільки може коштувати PlayStation 5

Напередодні у мережі з'явилася таблиця цін на аксесуари та саму PlayStation 5



Ціни PlayStation 5 та аксесуарів

Вартість версії з дисководом – 499 євро ( 15 700 гривень), а без нього – 399 євро (12 000 гривень). Раніше на європейському Amazon з'явилася сторінка з такою ж ціною.

Контролер DualSense і фірмова камера коштуватимуть по 60 євро (1 804 гривні). Також у продажу будуть доступні бездротові навушники за 179 євро (5 383), станція для зарядки ґеймпада і пульт керування – 30 євро (902 гривні) і вертикальна підставка за 20 євро (601 гривня).

Крім вартості консолі і аксесуарів, в таблиці є ексклюзив "Людина-Павук: Майлз Моралес" – його нібито продаватимуть за 40 євро (1 203 гривні).

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Чи можна вірити даним про ціни

Джерело витоку – інсайдер IronManPS5, він же PSErebus, який раніше вже публікував інформацію про консолі PlayStation, але не вся вона виявлялася в результаті правдивою. Відтак остаточно довіряти інформації про ціни не варто, однак виглядають вони цілком реально і врешті таки можуть виявитися правдивими.