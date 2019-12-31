PlayStation 5 можуть представити вже у січні: відома дата анонсу

Microsoft розсекретила свою консоль Xbox Series X 13 грудня – тепер черга Sony офіційно продемонструвати новинку. І, як повідомляє надйне джерело, офіційний публічний дебют PlayStation 5 може відбутися вже дуже скоро.

Відомо, що Sony візьме участь у виставці CES 2020 в Лас-Вегасі, офіційний захід заплановано на вечір 6 січня. Очікується, що саме в цей день компанія офіційно представить PlayStation 5 і розкриє деякі її особливості, повідомляє IThome.

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Можливо, буде продемонстрована висока швидкість завантаження ігор (завдяки SSD) і динамічний геймплей, забезпечений потужною платформою від AMD. Втім зараз залишається лише очікувати 7 січня й надіятися, що інформація справді правдива.

Інші анонси Sony

Разом з PlayStation 5 компанія, як очікується, представить новий шолом віртуальної реальності, нові телевізори з матрицями 8К та гучномовці.

Що відомо про PlayStation 5

Консоль наступного покоління наразі має лише купу рендерів і кілька фото конфігурації для розробників, які відносно нещодавно з'явилися у мережі.

Dev kit Sony PlayStation 5

Коли можна буде купити нову консоль

За словами генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, реліз Sony PlayStation 5 відбудеться в четвертому кварталі 2020 року.

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