Світова прем'єра флагмана Poco F2 Pro: онлайн-трансляція

Вже сьогодні компанія Poco, яка віднедавна стала формально автономною, представить довгоочікуваний флагман – Poco F2 Pro. Трансляція стартує о 15:00 за київським часом, і всі бажаючі зможуть подивитися її на офіційному каналі Poco на YouTube. Посилання на трансляцію залишена нижче.

24 канал уважно слідкуватиме за презентацією флагмана і повідомить про всі його характеристики й особливості.

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Трансляція презентації

Чого очікувати

На жаль, Poco F2 Pro не буде ідейним спадкоємцем оригінального Pocophone F1. По-перше, судячи за всіма даними, це буде просто копія Redmi K30 Pro, а по-друге, коштувати смартфон буде набагато більше від попередника.

Згідно з неофіційними даними, смартфон Poco F2 Pro повинен отримати однокристальну систему Snapdragon 865, 6,67-дюймовий екран Super AMOLED, квадрокамеру з головним датчиком зображення роздільною здатністю 64 Мп, фронтальну 20-мегапіксельну камеру, акумулятор місткістю 4700 мАг і швидку зарядку потужністю 33 пн.

Можливий вигляд смартфона



У соцмережі Weibo знайдено можливі фото Poco F2 Pro

Приблизна ціна

За останніми даними, базова версія Poco F2 Pro з 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті буде коштувати 570 євро.