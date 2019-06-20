Показали перший пікап компанії Tesla – Truckla: відео

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Пікап Truckla
Пікап Truckla / HEvCars

Модельний ряд електромобілів Tesla включає кілька типів седанів та новий кросовер. Про появу в сімействі Tesla пікапів не згадував навіть Ілон Маск, однак це не привід відкидати такі думки.

Американський YouTube-блогер Сімона Герц вирішила не чекати офіційного анонса потенційної новинки і створила власну модифікацію «робочої конячки» на базі популярної Model 3 від знаменитого виробника.

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Опублікований блогером "рекламний" ролик, який закінчується гумористичним слоганом "Доступно: ніде" демонструє оригінальну модифікацію перетвореного в пікап електрокара, який існує в єдиному екземплярі. Незважаючи на значне втручання в геометрію кузова, прототип вийшов цілком життєздатним.

Реклама пікапа Truckla – дивіться відео

Детальний процес створення "новинки" під назвою Truckla (англ. Truck – "вантажна машина" + Tesla) докладно викладено в окремому півгодинному відеоролику на каналі автора. Зрозуміло, купити такий електромобіль не можна, і про серійне виробництво не йдеться.

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Теги: Авто Техно Штучний інтелект Tesla Новини Техно
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