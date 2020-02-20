Помер Ларрі Теслер: винахідник комп’ютерних команд Ctrl+C та Ctrl+V

Відомий розробник Ларрі Теслер помер у США. Винахідник, який є батьком відомих комп’ютерних команд "скопіювати", "вставити" та "вирізати" (Ctrl+C, Ctrl+V та Ctrl+X) помер на 74 році життя.

Як пише видання BBC, на створення цих команд Теслера спонукав старий добрий метод редагування, коли люди фізично вирізали частинки друкованого тексту та клеїли їх в іншому місці.

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Коротка біографія Ларрі Теслера

Теслер народився в Бронксі (США) в 1945 році. Він закінчив навчання у Стенфордському університеті. У Кремнієву долину розробник прийшов працювати на початку 60-их. На той час комп'ютери були рідкістю. Там Теслер працював над дизайном інтерфейсу, щоб комп'ютери ставали зручнішими для користувача.

З 1973 по 1980 рік Теслер працював у компанії Xerox Palo Alto Research Center (PARC).

Легендарні нині команди Ctrl+C та Ctrl+V вперше випробували 1973-1976 під час роботи над мовою програмування Smalltalk-76.

Цікаво, що у 1979 році Теслер провів екскурсію по офісах Xerox PARC для Стіва Джобса та інших співробітників Apple. Джобса цікавила робота комп'ютера компанії, на якому вже були вікна, вкладки, іконки тощо. Після цієї зустрічі Джобс переманив Теслера до себе в Apple.

Ларрі Теслер працював у багатьох легендарних компаніях

У яблучній компанії Теслер пропрацював з 1980 по 1997 роки, де займав посаду віцепрезидента. Там він працював над розробкою низки продуктів, зокрема над персональним комп'ютером Newton MessagePad і ПК Lisa, який став попередником Macintosh.

Після Apple він деякий час працював на Amazon і Yahoo, а в останні роки був консультантом-фрілансером.

Що стало причиною смерті Теслера – поки не повідомили.

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