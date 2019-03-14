5 книг Стівена Хокінга, які варто прочитати

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Стівен Хокінг: кращі книги
Стівен Хокінг: кращі книги

14 березня – перші роковини смерті видатного англійського фізика-теоретика Стівена Хокінга. У світі, мабуть, немає дорослої людини, яка б не чула про цього вченого. Книги Стівена Хокінга покликані пояснити складні та важливі теорії світоустрою і досягнення науки простою і доступною мовою.

Ця людина власним прикладом показала всьому світові, що ніколи не варто здаватися. Стівен Хокінг – геніальний вчений. Невиліковна хвороба, параліч і втрата здатності говорити не завадили йому робити свої феноменальні дослідження і виступати перед величезною публікою.

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У 21-річному віці Хокінгу діагностували невиліковну хворобу – бічний аміотрофічний склероз, або так звану "хворобу рухового нейрона", яка згодом призвела до паралічу. Перші прояви захворювання були слабкими: легка незграбність та кілька несподіваних падінь. Однак згодом стан ученого лише погіршувався. Лікарі тоді відводили йому не більше двох-трьох років життя, та це не зламало Хокінга і він дожив до 76 років.

Книги Стівена Хокінга

Найбільшу популярність Стівен Хокінг здобув завдяки дослідженню чорних дір і виникнення світу в результаті Великого вибуху. Ми пропонуємо невелику добірку книг вченого, які варто прочитати, якщо вам хочеться більше дізнатися про складний і таємничий Всесвіт.

Коротка історія часу (1988 рік)

Це, напевно, найпопулярніша книга Стівена Хокінга. Книжка стала бестселером, за 20 років було продано понад 10 мільйонів примірників. Також протягом 4 років входила до списку бестселерів за версією британської газети Sunday Times. До 2001 року книгу було перекладено 35 мовами.

Книги Стівена Хокінга:
Книги Стівена Хокінга: "Коротка історія часу" (1988 рік)

"Коротка історія часу" намагається пояснити для пересічного читача широкий спектр питань в галузі космології, зокрема великий вибух, чорні діри та світлові конуси. Її головне завдання – оглянути ці питання, але ця книжка також намагається пояснити деякі складні аспекти математики. Починаючи з видання 1996 року в книзі розглядається можливість подорожей у часі та червоточин, а також досліджується можливість існування всесвіту без квантової сингулярності на початку часу.

Однак попри таке складний опис книги, вона містить лише одну формулу E = mc².

Чорні діри і молоді всесвіти (1993 рік)

Це збірка есеїв видатного фізика, написаних ним в період з 1976 по 1992 рік. Це і автобіографічні нариси, і роздуми автора про філософію науки, про походження Всесвіту і її подальшу долю.

Ми ще дуже багато чого не знаємо про Всесвіт, багато чого не розуміємо. Але вже досягнутий нами прогрес, зокрема за останні сто років, має надихнути нас і додати впевненості в тому, що повне розуміння – в межах можливого. Думаю, ми не приречені вічно блукати навпомацки в темряві. Зробивши ривок до створення повної теорії Всесвіту, ми станемо її справжніми господарями,
– йдеться у вступній частині до книги.

Книги Стівена Хокінга:
Книги Стівена Хокінга: "Чорні діри і молоді всесвіти" (1993 рік)

Вищий задум (2010 рік)

У цій книзі Стівен Хокінг і Леонард Млодінов викладають актуальні наукові гіпотези про таємниці світобудови. Короткий, дивовижний і багато ілюстрований путівник по відкриттях, які змінюють наші уявлення і загрожують деяким з найбільш дорогих нам переконань. Коли і як почав бути Всесвіт? Чому ми знаходимося там, де знаходимося? Яка природа реальності? Чому Всесвіт налаштована саме тим найтоншим чином, який дозволяє існувати людині? Всі ці питання і можливі відповіді є в книзі.

Оскільки людські немовлята при народженні абсолютно безпорадні, то якби перша людина з'явився на Землі, будучи немовлям, то не змогла би вижити,
– йдеться в книзі.

Книги Стівена Хокінга:
Книги Стівена Хокінга: "Вищий задум" (2010 рік)

Теорія всього: походження і доля Всесвіту (2002 рік)

Це історія Всесвіту, розказана Стівеном Хокінгом в звичній манері і доповнена фантастичними знімками космічного телескопа "Хаббл". Книга об'єднує сім лекцій, що охоплюють широкий діапазон тем: від Великого вибуху і чорних дір до теорії струн. Автор описує уявлення про Всесвіт – від постулату про те, що Земля має форму кулі, до теорії про розширення Всесвіту, заснованої на недавніх спостереженнях.

Книги Стівена Хокінга:
Книги Стівена Хокінга: "Теорія всього: походження і доля Всесвіту" (2002 рік)

Моя коротка історія (2013 рік)

Це автобіографічна книга Хокінга, пронизлива по своїй щирості. Йому в двадцять один рік був поставлений страшний медичний діагноз, який прогнозував лише коротке перебування в цьому світі. Він розповідає про своє життя та про те, як воно перетворилось на вічну боротьбу. Беручи свою хворобу та інвалідність як неминучість, він виявляє небувалу духовну міць і підкорює нас силою свого інтелекту.

Я прожив повноцінне життя і задоволений ним. Я вірю, що люди з обмеженими можливостями мають концентруватися на речах, в яких їхній недолік не є перешкодою, а не шкодувати про те, чого вони не можуть робити,
– йдеться в книзі.


Книги Стівена Хокінга: "Моя коротка історія" (2013 рік)

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Теги: Техно Новини Техно Великобританія Космос Література Стівен Хокінг
Джерело: 24 Канал
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