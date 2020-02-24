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Померла Кетрін Джонсон: вона працювала над першими космічними місіями NASA

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Померла Кетрін Джонсон / gazeta.ru

У США померла відомий математик Кетрін Джонсон. Вона працювала над першими космічними місіями Американського аерокосмічного агентства (NASA). Жінка померла на 102 році життя.

Про це повідомили на офіційній Twitter-сторінці NASA.

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Кетрін Джонсон: коротка біографія

Кетрін Колмен народилася у 1918 році у Вайт-Салфер-Спрінгс, Західна Вірджинія (США). Дівчина була здібною студенткою, і відвідувала кожен курс з математики, який пропонували у коледжі.

Однак, у ті роки стати математиком жінці було непросто, ще складніше було тому, що вона була афро-американкою. Але Джонсон твердо вирішила зробити кар'єру математика-дослідника.

Кетрін Джонсон

Кетрін Джонсон розраховувала траєкторії польоту ракет/spectrum.ieee.org

Вже у 1953 році Джонсон почала працювати в NASA. Її завданням було розраховувати траєкторії польоту для багатьох космічних програм США, в тому числі для місії американського астронавта Джона Гленна, який першим виконав орбітальний космічний політ. Також вона займалася розрахунками для польоту "Аполлон-11" на Місяць в 1969 році.

У 2015 році Джонсон отримала Президентську медаль Свободи – одну з двох най вищих нагород США.

Кетрін Джонсон

Кетрін Джонсон отримала Президентську медаль Свободи

У 2016 році вийшла друком книга "Приховані фігури", присвячена Джонсон і всім темношкірим жінкам, які працювали в NASA в 1960-их роках. Пізніше на основі книги зняли фільм, який отримав три номінації на премію "Оскар". У 2019 році університет у Західній Вірджинії, який закінчила Джонсон, назвали на її честь. На території навчального закладу встановлено її пам'ятник.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Втрати NASA Новини Техно Техно Космос
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