Померла Кетрін Джонсон: вона працювала над першими космічними місіями NASA

У США померла відомий математик Кетрін Джонсон. Вона працювала над першими космічними місіями Американського аерокосмічного агентства (NASA). Жінка померла на 102 році життя.

Про це повідомили на офіційній Twitter-сторінці NASA.

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We're saddened by the passing of celebrated #HiddenFigures mathematician Katherine Johnson. Today, we celebrate her 101 years of life and honor her legacy of excellence that broke down racial and social barriers: https://t.co/Tl3tsHAfYB pic.twitter.com/dGiGmEVvAW — NASA (@NASA) February 24, 2020

Кетрін Джонсон: коротка біографія

Кетрін Колмен народилася у 1918 році у Вайт-Салфер-Спрінгс, Західна Вірджинія (США). Дівчина була здібною студенткою, і відвідувала кожен курс з математики, який пропонували у коледжі.

Однак, у ті роки стати математиком жінці було непросто, ще складніше було тому, що вона була афро-американкою. Але Джонсон твердо вирішила зробити кар'єру математика-дослідника.

Кетрін Джонсон розраховувала траєкторії польоту ракет/spectrum.ieee.org

Вже у 1953 році Джонсон почала працювати в NASA. Її завданням було розраховувати траєкторії польоту для багатьох космічних програм США, в тому числі для місії американського астронавта Джона Гленна, який першим виконав орбітальний космічний політ. Також вона займалася розрахунками для польоту "Аполлон-11" на Місяць в 1969 році.

У 2015 році Джонсон отримала Президентську медаль Свободи – одну з двох най вищих нагород США.

Кетрін Джонсон отримала Президентську медаль Свободи

У 2016 році вийшла друком книга "Приховані фігури", присвячена Джонсон і всім темношкірим жінкам, які працювали в NASA в 1960-их роках. Пізніше на основі книги зняли фільм, який отримав три номінації на премію "Оскар". У 2019 році університет у Західній Вірджинії, який закінчила Джонсон, назвали на її честь. На території навчального закладу встановлено її пам'ятник.

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