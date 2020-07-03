Літнім родичам буває важко пояснити, як правильно налаштувати ту чи іншу функцію у телефоні. Почасти, вони постають перед труднощами навіть при звичному наборі номеру або читанні SMS-повідомлень. Для цього у Sigma mobile розробили рішення, яке поєднує у собі комплекс зі спеціальної прошивки для телефонів Comfort 50 Elegance³ та додатка SIMO Assistant для Android і IOS.

У кожного користувача свої вимоги до мобільного телефона. Ті, кому не потрібні гігабайти пам'яті, великі екрани та круті камери, очікують, що телефон буде впевнено тримати сигнал і "жити" хоча б кілька днів без додаткової зарядки. Батьки, які обирають дитині перший мобільник, звертають увагу на роботу основних функцій. А для людей похилого віку, телефон – це найпростіший спосіб вийти на зв'язок з рідними.

Якщо говорити про вибір помічника для старших родичів, ось кілька характеристик, на які варто звернути увагу:

великі літери/цифри на екрані, які добре бачитиме навіть людина з поганим зором;

контрастний колір шрифта на екрані

наявність спеціальних кнопок для швидкого виклику екстрених служб або дзвінка близьким;

пристрій повинен добре ловити сигнал і тримати заряд;

апарат не повинен ускладнювати життя свого власника складним меню або зайвими функціями.

Саме таким пристроєм є мобільний телефон Sigma Mobile Comfort 50 Elegance³. Він дуже зручний у користуванні та допоможе піклуватися про родичів навіть на відстані. Завдяки встановленому ексклюзивному додатку SIMO Assistant, ваші близькі, у разі потреби, точно не забудуть прийняти ліки та не загубляться у великому місті.

Особливості Sigma Mobile Comfort 50 Elegance³

Перед нами простий, зручний та елегантний телефон, розрахований на роботу з двома SIM-картками формату mini одночасно. До того ж, для кожної SIM-карти передбачено окрему кнопку виклику, а відрізняються вони номерами 1 та 2.

Телефон має великий дисплей розміром 2,8 дюйма. Інформація читається зручно, букви великі й чіткі.



Корпус виготовлено з приємного на дотик пластику з покриттям soft-touch, завдяки чому пристрій впевнено лежить у руці.

Фото Comfort 50 Elegance³

Важливо! Телефон має великі клавіші з чітким контрастним шрифтом та підсвіткою. А також, голосову озвучку набору номера, що особливо важливо для літніх людей та користувачів з вадами зору.

На задній панелі телефону виробник завбачливо розмістив кнопку SOS, яку можна запрограмувати для швидкого виклику 5-ти номерів. Це можуть бути номери екстрених служб або ж контакти близьких людей. Така опція є зручною не тільки для бабусь, дідусів та дітей, але й для будь-якого користувача.

Серед іншого, телефон Comfort 50 Elegance³ обладнаний низкою стандартних для такого типу пристроїв функцій:

FM-радіо з вбудованою антеною, яке можна слухати навіть без використання гарнітури (провідні навушники йдуть в комплекті).

світлодіодний ліхтарик, який водночас є фотоспалахом для камери;

камера 0,3 Мп (корисно, адже можна зафіксувати розклад автобусів або іншу інформацію);

стандартні будильник, калькулятор, календар, диктофон, аудіо та відеоплеєр;

Автономність

Телефон обладнаний акумулятором ємністю 1600 мАг. Спершу може здатися, що це небагато, однак нагадаю, що перед нами звичайний телефон. Навряд чи ви пам'ятаєте, як це – щоб телефон працював цілий тиждень, а Comfort 50 Elegance³ в режимі очікування може працювати до 12 діб. Водночас, виробник обіцяє, що при активному спілкуванні заряду може вистачити на 20 годин.

Технічні характеристики Comfort 50 Elegance³

Розміри 131х60х13 мм, вага – 109 г

Процесор MTK6261D

Пам'ять microSD до 32 гб

Камера 0,3 мп

0,3 мп Зв'язок Підтримка двох miniSIM

Підтримка двох miniSIM Гарантія 12 місяців

12 місяців Роз'єми micro-USB, аудіо 3,5 мм

Акумулятор Li-Ion, 1600 мАг (знімний)

Дисплей TFT 2,8", 240х320

TFT BluetoothВерсія 3.0

Додаток SIMO Assistant

Sigma mobile запропонували унікальне в своєму роді рішення – додаток SIMO Assistant, який допоможе вам налаштувати телефон Comfort 50 Elegance³ на відстані. Аналогів додатку на ринку просто не існує, оскільки Sigma mobile розробила рішення ґрунтуючись на багаторічному досвіді спілкування зі своїми клієнтами та врахувала їх побажання.

За допомогою додатку SIMO Assistant ви легко можете зробити наступне:

створювати групи з родичів та друзів аби завжди наглядати за розташуванням телефону

дистанційно налаштовувати дату та час;

додавати записи в телефонний довідник батьків чи дитини;

дистанційно налаштувати перелік SOS-номерів;

встановити білий список номерів;

налаштувати розклад вмикання/вимикання;

встановлювати нагадування (вони можуть бути одноразовими, повторюваними, текстовими, голосовими);

перевіряти розташування телефону (інформація відображається на карті в режимі онлайн з можливістю запису маршруту);

отримувати сповіщення про низький заряд батареї Elegance³ (при досягненні 20% та нижче)

спілкуватися в текстовому і голосовому чатах зі свого смартфона (записати та надіслати голосове повідомлення можна утримуючи кнопку 5 на клавіатурі Comfort 50 Elegance3 );

отримувати SOS повідомлення навіть без налаштування функції SOS в телефоні.



Можливості SIMO Assistant

Прошивку з підтримкою SIMO Assistant мають лише телефони Sigma mobile Comfort 50 Elegance³.

Робота з додатком SIMO Assistant*

Процес налаштування додатка реалізовано доволі просто. Спершу вам потрібно встановити додаток на свій смартфон (є версії як для Android, так і для iOS). Далі – зареєструватися в системі та приєднати до неї кнопковий телефон, використовуючи для цього IMEI. Необхідно встановити картку пам'яті в Elegance³ та активувати (та увімкнути) послугу передачі мобільних даних на Elegance³. Після виконання вищевказаних дій – зайти в застосунок SIMO Assistant на телефоні Comfort 50 Elegance³.



SIMO Assistant доступний для Android та для iOS

*Більше інформації можна отримати за посиланням на сайті розробника.

Підсумок

Sigma mobile вдалося зробити практично ідеальний ґаджет-помічник для літніх людей. Телефон позбавлений непотрібних функцій і має все необхідне для того, аби ви могли підтримувати зв’язок з рідними і допомогти їм на відстані. Насправді телефон не є новинкою і давно користується популярністю серед покупців. Саме тому власники Comfort 50 Elegance³ мають змогу оновити прошивку, якщо вони придбали телефон до впровадження рішення SIMO Assistant.

Sigma mobile змогла створили функціональний телефон, який орієнтований на літніх людей, та знайде своє місце в офісі або будинку, як домашній апарат. Вибрати кнопковий телефон буває справді не просто – ринок наповнений різноманітними моделями які, однак, доволі схожі між собою. Якщо ж ви шукаєте справді хорошого помічника – Comfort 50 Elegance³ з додатком SIMO Assistant саме те що вам потрібно.