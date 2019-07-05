Порівняння Xiaomi Mi9 та Redmi K20 Pro: який смартфон швидший

Смартфони Xiaomi Mi9 та Redmi K20 Pro – найновіші флагмани китайського виробника. Хоча обидва пристрої отримали процесор Snapdragon 855, однак їх цінник відрізняється майже на 100 доларів.

Автор YouTube-каналу Tech/NickBrazer вирішив з'ясувати, який із смартфонів все ж швидше.

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Умови тесту. Щоб порівняння було об'єктивним, використовувалися версії смартфонів з 8 ГБ оперативної пам'яті. На пристроях задали однакові налаштування і встановили однакові додатки. Навіть шпалери на апаратах були ідентичні.

Завантаження та розблокування. З вимкненого стану Redmi K20 Pro завантажується трохи швидше Xiaomi Mi9. Розблокування підекранним сканером відбитків пальців і розпізнаванням особи відбувається з практично однаковою швидкістю.

Порівняння Xiaomi Mi9 та Redmi K20 Pro – дивіться відео

Робота з додатками. При запуску різних додатків смартфони теж на рівних: у деяких програмах швидше справляється один апарат, а в інших – другий.

Відмінності помітні після повторного запуску додатків. Redmi K20 Pro в більшості випадків спритніше завантажує їх з пам'яті, в той час як Xiaomi Mi9 окремі програми і зовсім закрив.

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