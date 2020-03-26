Porsche запускає нову електричну платформу для виробництва електрокарів

Автовиробник Porsche у співпраці з Audi розробляє нову електричну платформу для виробництва електромобілів. Ця платформа стане основою для електричної версії компактного кросовера Porsche Macan. Однак це не буде єдина модель, створена на її базі.

Спільну електричну платформу PPE41 спільно розробляють Porsche та Audi – кожен з виробників відповідає за свій сегмент платформи.

Очікується, що виробництво нової повністю електричної моделі Macan почнеться в кінці 2022 року. Але не виключені й більш пізні терміни початку виробництва.

"Audi також запустить електромобіль в цьому сегменті. Зараз ми обговорюємо, чи має сенс паралельний запуск обох електромобілів", – пояснив член ради директорів і керівник відділу розробок Porsche AG Майкл Штайнер.

Власна платформа Porsche

Ймовірно, також автомобілі Porsche Boxster і Cayman незабаром з'являться на ринку в повністю електричних версіях, але остаточне рішення ще не прийнято. У будь-якому випадку вони будуть базуватися не на платформі PPE41. У Porsche планують розробити іншу платформу з власної архітектурою.

Виробництво інших моделей на основі нової платформи також розглядається. Фокус платформи не обмежиться виключно B-сегментом і копіюванням актуальних моделей. Наприклад, кросовер в С-сегменті також має потенціал, однак такі рішення ще в процесі прийняття.

Електромобілі Porsche в Україні

У планах компанії Porsche AG до 2030 року пропонувати транспортні засоби з двигунами внутрішнього згоряння паралельно з переходом на повністю електричні моделі.



Porsche Taycan надійде в Україну у кількості 73 автівки – всі вони вже продані

Першим електричним автомобілем Porsche став Taycan. Всього для українського ринку протягом 2020 року будуть доступні 73 автомобілі. Всі електрокари вже продані.

Ціна Taycan

Вартість Taycan 4S становить від 2 931 225 гривень, Taycan Turbo – від 4 165 425 гривень, а Taycan Turbo S – від 5 054 775 гривень.

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