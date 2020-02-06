Портативний блендер Xiaomi Deerma Juice вже можна купити: ціна

Компанія Xiaomi продовжує виробляти все більше нових оригінальних девайсів. Цього разу увагу привернув портативний блендер Xiaomi Deerma Juice, він дуже компактний, тож його зручно брати з собою в дорогу.

Deerma Juicer працює без проводів, тож легко поміститься в сумці або рюкзаку.

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Деталі

Оригінальний блендер можна використовувати для приготування смузі з овочів і фруктів або дитячого харчування. Чаша, в якій готується напій, можна від'єднати, тож блендер перетворюється на звичайне горнятко.

Deerma Juice працює від батареї

Обсяг чаші 400 мл, а вага пустого блендера складає 0,6 кг.

Пристрій працює від акумулятора ємністю 1500 мАг. Одного заряду вистачить на приготування 6 порцій смузі.

Deerma Juice можна перетворити на горня

Ціна

Портативний блендер Xiaomi Deerma Juicer вже можна замовити на Його вартість AliExpress складає 23,62 долари (580 гривень).

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