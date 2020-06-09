Google та YouTube страждають від масштабного збою: в яких країнах не працюють сервіси
Згідно з даними порталу Downdetector, користувачі США, Бразилії, Японії, країн Європи, наприклад, Німеччини та Австрії, зіткнулися з тим, що в Google та YouTube стався масштабний збій.
Частина користувачів з форуму Reddit повідомили, що не можуть зайти в свій обліковий запис на проблемних сервісах, також багато користувачів повідомили про проблеми з програванням відеороликів на YouTube і обмеженому доступі до сайту відеохостингу.
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Користувачі з США розповіли, що їм стали недоступні як мобільні версії сервісів Google і YouTube, так і десктопні. До того ж користувачі зафіксували проблеми з доступом до Gmail. Причому проблеми з доступом до сервісів виникали хвилями – спершу стався перший збій, потім через кілька хвилин все стало в порядку. Далі трапився ще один збій, який продовжується досі.
Географія збоїв сервісів Google
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Ситуація в Україні
В Україні наразі збоїв пошукової системи Google та відеохостингу YouTube не зафіксовано. Однак збої зафіксовані в кількох інших країнах Європи, тож ми будемо стежити за ситуацією і повідомимо, як тільки проблеми будуть зафіксовані на території України.