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Послуга 2 в 1: тепер українці зможуть одночасно оформити ID-картку та код

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Нова послуга ID-14
Нова послуга ID-14 / zhmerynka.city

Міністерство цифрової трансформації запустив нову цікаву послугу. Вона передбачає, що 14-річні українці, які вперше отримуватимуть ID-картку, одночасно можуть забрати і свій номер платника податків.

Як повідомили у Мінцифрі, раніше підліткам спочатку потрібно було відвідати Центр обслуговування платників податків та подати заяву на призначення коду.

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Після того, як вони отримають цей документ, потрібно звертатися до відділу ДМС за оформленням паспорта.

Що зміниться

Запуск послуги ID-14 має спростити цей процес та скоротити кількість візитів підлітків до держустанов. Адже зараз 14-річні українці зможуть одночасно отримати паспорт і номер платника податків. Весь процес займе до 15 хв часу на заповнення заяви.

Як отримати послугу ID-14

Як отримати послугу ID-14 / Інфографіка Мінцифри

Де отримати послугу 2 в 1

  • усіх відділах ДМС України
  • мережі центрів "Паспортний сервіс"
  • деяких ЦНАП, що надають паспортні послуги

Важливо Наскільки захищені цифрові паспорти в Дія: що кажуть в Мінцифрі

Паспорт в Дії

До речі, ID-картку можна завантажити у мобільний додаток Дія, та використовувати застосунок замість фізичного паспорта. Адже в Україні електронний паспорт має таку ж юридичну силу, як і класичний.

Вже незабаром в Мінцифрі обіцяють додати у застосунок ще й витяг про місце реєстрації.

Теги: Техно Інтернет
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