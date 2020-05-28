Послуга 2 в 1: тепер українці зможуть одночасно оформити ID-картку та код
Міністерство цифрової трансформації запустив нову цікаву послугу. Вона передбачає, що 14-річні українці, які вперше отримуватимуть ID-картку, одночасно можуть забрати і свій номер платника податків.
Як повідомили у Мінцифрі, раніше підліткам спочатку потрібно було відвідати Центр обслуговування платників податків та подати заяву на призначення коду.
До теми Весь документообіг онлайн: Мінцифри планує через місяць відмовитись від паперу
Після того, як вони отримають цей документ, потрібно звертатися до відділу ДМС за оформленням паспорта.
Що зміниться
Запуск послуги ID-14 має спростити цей процес та скоротити кількість візитів підлітків до держустанов. Адже зараз 14-річні українці зможуть одночасно отримати паспорт і номер платника податків. Весь процес займе до 15 хв часу на заповнення заяви.
Як отримати послугу ID-14 / Інфографіка Мінцифри
Де отримати послугу 2 в 1
- усіх відділах ДМС України
- мережі центрів "Паспортний сервіс"
- деяких ЦНАП, що надають паспортні послуги
Важливо Наскільки захищені цифрові паспорти в Дія: що кажуть в Мінцифрі
Паспорт в Дії
До речі, ID-картку можна завантажити у мобільний додаток Дія, та використовувати застосунок замість фізичного паспорта. Адже в Україні електронний паспорт має таку ж юридичну силу, як і класичний.
Вже незабаром в Мінцифрі обіцяють додати у застосунок ще й витяг про місце реєстрації.