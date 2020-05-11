Потворна футболка робить власника невидимим для розпізнавання камерами

Американські фахівці з розпізнавання обличчя придумали спосіб друкувати на футболки принт, що збиває з пантелику нейронні мережі. Одягнувши таку майку, можна пройти повз камери стеження і залишитися невпізнаним. Правда, мета розробників – зовсім не захист прав громадян, а якраз навпаки.

Дослідники з північно-східного університету, MIT і IBM розробили принт з калейдоскопічною мішаниною геометричних фігур і квітів, який робить власника невидимим для ІІ. Автори називають свій винахід інструментом протистояння, спрямованим на те, щоб протидіяти загрозі цифрового спостереження, пише Wired UK.

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Як це працює

Зазвичай нейронна мережа розпізнає ту чи іншу особу на зображенні, малюючи "рамку" навколо нього і навішуючи на нього ярлик. Знаючи, де нейромережа проводить кордони, які дозволяють їй вирішити, чи є щось об'єктом чи ні, розробники змогли створити дизайн, який вводить в оману систему класифікації і розмітки ШІ.

Окрему складність представляло те, що дослідники хотіли створити інструмент, який дозволяв уникнути розпізнаванню обличчя власника в русі, тобто на відеозаписі, а не на статичній фотографії. Зазвичай це набагато складніше. Крім того, тканина футболки під час руху покривається складками, і це теж слід було прийняти до уваги. Розробники застосували метод, який назвали "трансформером" – спочатку виміряли характер руху футболки, а потім задали дизайн принта.



Футболки з дивними принтами можуть завадити розпізнаванню обличчя

У підсумку здатність залишатися невпізнанним для нейромережі YOLOv2 підвищилася з 27% до 63%, а для Faster R-CNN – з 11% до 52%.

Щоправда, купити таку футболку у вас навряд чи вийде – автори, насправді, не збираються ними торгувати. Ще ж і надто, їх реальна мета – знайти вразливості в нейромережі, щоб служби, які займаються стеженням за громадянами, могли їх усунути.

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