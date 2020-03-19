Повернення легенди – Hamilton перевипустить перший цифровий наручний годинник Pulsar: фото
В далекому 1970 році компанія Hamilton запустила перший цифровий наручний годинник. Він став величезним хітом. Його навіть носив Роджер Мур у ролі Джеймса Бонда у фільмі "Живи та дай померти". І ось, на честь свого 50-річчя історичний ґаджет повернувся з деякими сучасними оновленнями.
PSR Hamilton виглядає, як комп'ютер Pulsar Time – саме так називали оригінальний годинник – і навіть використовує аналогічну систему ілюмінації, розповідає Engadget.
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Яким буде новий PSR Hamilton
Годинник матиме лише базовий функціонал, як і його "старший брат". Оригінальний Pulsar не мав атрибутів більшості сучасних смарт-годинників: все, що він може зробити – це показати час.
Hamilton PSR перевипустять в дусі оригіналу
PSR має гібридний дисплей на відміну від оригіналу, який має лише світлодіодний дисплей і не показує час, якщо ви не натискаєте відповідну кнопку. Час залишається читабельним навіть у тому випадку, коли світло вимкнеться, а натискання кнопки активує OLED-дисплей, завдяки якому цифри з'являються.
Нова версія Pulsar отримає мінімум функцій, однак максимум стилю
Також PSR має антивідбивне покриття з кристалів сапфіру і захист від вологи на глибині до 300 футів (91,4 метра).
Фото Hamilton PSR
Дата випуску та ціна
Hamilton готується до випуску двох версій годинника PSR вже у травні 2020 року. Тираж ґаджетів з жовтого золота – 1 970 штук, а ціна – 995 доларів. Тим часом сталева версія з обмеженим накладом обійдеться в 745 доларів.
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