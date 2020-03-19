24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Повернення легенди – Hamilton перевипустить перший цифровий наручний годинник Pulsar: фото

-

В далекому 1970 році компанія Hamilton запустила перший цифровий наручний годинник. Він став величезним хітом. Його навіть носив Роджер Мур у ролі Джеймса Бонда у фільмі "Живи та дай померти". І ось, на честь свого 50-річчя історичний ґаджет повернувся з деякими сучасними оновленнями.

PSR Hamilton виглядає, як комп'ютер Pulsar Time – саме так називали оригінальний годинник – і навіть використовує аналогічну систему ілюмінації, розповідає Engadget.

До теми Tag Heuer випустила розумний годинник за 1800 доларів: чим він такий особливий

Яким буде новий PSR Hamilton

Годинник матиме лише базовий функціонал, як і його "старший брат". Оригінальний Pulsar не мав атрибутів більшості сучасних смарт-годинників: все, що він може зробити – це показати час.


Hamilton PSR перевипустять в дусі оригіналу

PSR має гібридний дисплей на відміну від оригіналу, який має лише світлодіодний дисплей і не показує час, якщо ви не натискаєте відповідну кнопку. Час залишається читабельним навіть у тому випадку, коли світло вимкнеться, а натискання кнопки активує OLED-дисплей, завдяки якому цифри з'являються.


Нова версія Pulsar отримає мінімум функцій, однак максимум стилю

Також PSR має антивідбивне покриття з кристалів сапфіру і захист від вологи на глибині до 300 футів (91,4 метра).

Фото Hamilton PSR

 

Дата випуску та ціна

Hamilton готується до випуску двох версій годинника PSR вже у травні 2020 року. Тираж ґаджетів з жовтого золота – 1 970 штук, а ціна – 995 доларів. Тим часом сталева версія з обмеженим накладом обійдеться в 745 доларів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Місячний календар стрижок на березень: корисні поради
сьогодні
Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
18 березня 16:39 Apple представила нове покоління MacBook Air та iPad Pro
Ірина Полицька
17 березня 21:14 8 порад від Google, щоб працівники не втрачали ефективності вдома
Ірина Полицька
17 березня 16:31 Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера
Віктор Терешков
17 березня 08:05 Коронавірус в Україні: Telegram бот, онлайн карта та ґаджети для захисту
Анастасія Можаровська
16 березня 15:31 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
Ірина Полицька
Новини
Більше новин
Залиште відгук