Повернення легенди: оновлена Nokia 5310 Xpress Music надійшла у продаж в Україні

Новий мобільний телефон Nokia 5310 вже можна офіційно придбати. Це оновлена версія легендарного телефона Nokia 5310 Xpress Music, який вийшов в 2007 році. Апарат орієнтований на любителів музики, що підкреслюють стереодинаміки і спеціально винесені на корпус кнопки для управління музикою.

Телефон зовні практично ідентичний оригінальній моделі, за винятком кнопок керування плеєром на бічній грані і дрібних косметичних змін на фронтальній панелі. Офіційні продажі в Україні стартували 5 травня, про це Nokia повідомила на офіційній сторінці у фейсбуці.

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Характеристики нової Nokia 5310 XpressMusic

Nokia 5310 оснащена 2,4-дюймовим кольоровим дисплеєм і фізичною клавіатурою. З боків від екрану розташовані червоні вставки, на яких містяться кнопки керування аудіо і регулювання гучності. Телефон поставляється з вбудованим MP3-плеєром і FM-радіо.



Кнопки регулювання гучності та аудіо розташовані з боків телефона

Слухати музику можна як через навушники завдяки 3,5-мм роз'єму, так і за допомогою фронтальних стереодинаміків.

Музика, фотографії та інші дані можна зберігати на карті пам'яті microSD об'ємом до 32 ГБ. Змінний акумулятор ємністю 1200 мАг забезпечує до 22 годин автономної роботи.

Ціна

Нова Nokia 5310 в біло-червоному і чорно-червоному кольорах доступна для покупки в фірмовому інтернет-магазині Nokia і в роздрібних мережах партнерів за ціною 1399 гривень.

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