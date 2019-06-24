Працівникам Microsoft заборонили користуватись українським сервісом Grammarly та Slack

Компанія Microsoft заборонила своїм співробітникам користуватися безкоштовною версією популярного месенджера Slack. Також у компанії заборонили користуватись українським сервісом Grammarly.

Як пише видання The Verge, в Microsoft заборонений ще ряд продуктів конкурентів, наприклад, сервіси Amazon Web Services (AWS) і Google Docs.

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У чому річ. У компанії кажуть, усі ці сервіси не передбачають належного контролю. Тож у корпорації побоюються, що це може піддати загрозі їхню інтелектуальну власність.

Що стосується сервісу Grammarly, то у Microsoft вважають, що сервіс може відстежувати текст, що користувач набирає на клавіатурі, тож це теж ставить під загрозу конфіденційні дані компанії.

Що таке Grammarly? Це онлайн-сервіс перевірки правопису і граматики англійською мовою. Його розробили та запустили у Києві в 2009 році. Творцями сервісу є троє українців – Олексій Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Лідер.



Сервіс підвищує якість письмового спілкування, пропонуючи виправлення, які роблять текст граматично, стилістично і структурно правильним. У 2017 році Grammarly був названий "найкращим онлайн-сервісом з перевірки правопису" від TopTenReviews.

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