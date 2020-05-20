Карти пам'яті стануть швидкими, як SSD: представлено новий стандарт

Міжнародний консорціум SD Association затвердив специфікації нового стандарту карт пам'яті SD 8.0. Згідно з опублікованою документацією, швидкість читання і запису таких накопичувачів в чотири рази перевершує актуальні рішення.

Новий стандарт дасть змогу новинкам безперешкодно та швидко обробляти контент в роздільній здатності 8K, по суті вони займуть місце на рівні з SSD за швидкістю обробки інформації, розповідає The Verge.

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Особливості нового стандарту

Секрет такої високої швидкості передачі даних, що досягає 4 ГБ/с, полягає у використанні інтерфейсу PCIe 4.0. Повнорозмірні карти SD Express використовують протокол NVMe зі збереженням зворотної сумісності. Очікується, що новий тип карт пам'яті користуватимуться попитом для серійної зйомки в форматі RAW, записів та відтворення 8K-відео, а також для потреб багатоканальних пристроїв інтернету речей і автомобільної електроніки.



Швидкість обробки інформації на SD-картках нового типу зрівняється з SSD накопичувачами

Стандарт SD 8.0 буде доступний у форматах SDUC, SDHC і SDXC. За підтримки архітектури PCIe 3.0 x2 або PCIe 4.0 x1 максимальна швидкість читання досягає 2 ГБ/с, а використання технології PCIe 4.0 x2 дозволяє передавати дані на швидкості до 4 ГБ/с, що в чотири рази перевищує можливості попередньої специфікації SD 7.0.

Карти SD Express з максимальною пропускною здатністю в 4 ГБ/с будуть оснащені трьома рядами контактів. При піковій швидкості в 2 ГБ/с накопичувачі обійдуться двома рядами.



Згідно з новим стандартом SD-картки змінять місце розташування контактів

Для досягнення максимальної швидкості необхідна підтримка стандарту не лише самою картою, а й приймаючим обладнанням – відповідні новій специфікації високошвидкісні рішення будуть доступні на ринку пізніше.

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