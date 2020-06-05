Компанія Huawei представила в Україні нову модель фірмового роутера Huawei B535. Новинка вирізняється поліпшеною продуктивністю та зручністю у використанні.

Аби забезпечити фіксоване бездротове широкосмугове з’єднання, у пристрій потрібно вставити звичайну SIM-карту 4G, передає 24 канал.

Чим цікавий

Huawei B535 оснащений модемом LTE CAT-7 та чіпом Balong 722 – вони підтримують максимальну швидкість завантаження даних до 300 Мбіт/с та відправки до 100 Мбіт/с.

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Таким чином роутер забезпечує вищу швидкість завантаження FHD-відео, а також відеодзвінків, файлів та іншого. Для стабільнішого з’єднання пристрій автоматично перемикається на менш завантажений канал.

Huawei B535 пройшов сертифікацію про захист даних / Фото: пресслужба Huawei

Пристрій оснащений подвійною високочутливою антеною, яка забезпечує на 10% вищу швидкість завантаження порівняно з аналогами.

Huawei B535 підтримує два частотні діапазони Wi-Fi – 2,4 ГГц і 5 ГГц, а також об’єднує їх в один видимий сигнал, забезпечуючи на 30% краще покриття. Тобто користувач отримує універсальний Wi-Fi без необхідності обирати найкращий сигнал вручну.

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Крім того, пристрій підтримує технологію Wi-Fi TX Beamforming, що дає змогу визначати пристрої та спрямовувати до них сигнал. Відкоригувати роботу пристрою можна через додаток Huawei AI life. Зокрема, тут можна налаштувати функцію батьківського контролю.

Huawei B535 має сертифікацію EuroPriSe та відповідає стандартам GDPR (Загального положення про захист даних).

Ціна

Роутер офіційно надійде у продаж в Україні наприкінці червня. Його рекомендована вартість складе 2 999 гривень.