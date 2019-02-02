Представили цікаву щітку, що сама чистить зуби

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Unobrush сама чистить зуби
Unobrush сама чистить зуби / gagadget.com

Зубна щітка Unobrush може всього за 6 секунд почистити усю ротову порожнину. Принаймні у цьому переконують її розробники.

Як пише gagadget.com, цей новий пристрій не схожий на традиційну зубну щітку. Ззовні новинка нагадує капу для спортсменів. Апарат адаптується будь-якого типу рота і одночасно обробляє кожен зуб.

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Також розробники стверджують, що звичайна щітка очищає всього 40-80% порожнини рота, при цьому Unobrush забезпечує 99,9% чистоти.

Представили цікаву щітку, що сама чистить зуби

Щітка чистить зуби за 6 секунд

Аби очистити саму щітку в комплекті йде спеціальна док-станція. Вона вбиває мікроби на пристрої за допомогою ультрафіолету.

Новинка коштує 109 доларів (трохи більше 3 тисяч гривень).

Представили цікаву щітку, що сама чистить зуби

Щітка очищається сама

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Теги: Техно Ґаджети
Джерело: Техно
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