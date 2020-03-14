Представлений гіперширококутний об'єктив для дзеркалки за 39 тисяч доларів

Ще в 2015 році стартап LensRentals, як першоквітневий жарт оголосив, що має намір створити об'єктив з рекордним кутом огляду в 270 градусів. Чотири роки згодом розробники все ж створили прототип незвичайного аксесуара, а зовсім недавно – випустили його комерційну версію з значним цінником.

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Особливості ширококутного об'єктива

Процес створення надширококутного об'єктива C-4 Precision Optics з фокусною відстанню 4,9 мм, світлосилою f/3.5 і кутом огляду 270 градусів команда розробників опублікувала на своєму YouTube-каналі. Вага об'єктива з п'ятьма лінзами і байонетом Sony E становить 12,97 кілограми, повідомляє dpreview.

Відео складання об'єктива:

Примітний і зовнішній вигляд аксесуара: в його конструкцію входить штатив з регульованою довжиною ніжок. На відміну від традиційної оптики, у випадку з новинкою камера кріпиться до об'єктиву, а не навпаки.



Стартап LensRentals виготовила ширококутник за 39 тисяч доларів



Налаштувати і використовувати об'єктив, за словами його творців, далеко не так просто, як більш компактні аналоги. Роздрібна ціна C-4 Precision Optics Hyper Fisheye на сайті виробника складає 39 000 доларів, а для більш економних користувачів передбачений варіант оренди незвичайної оптики за 1246 доларів на тиждень.

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