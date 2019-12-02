Представлено фантастичний голографічний стіл ціною 10 тисяч доларів: відео

Австралійська компанія Voxon Photonics розробила технологію створення голографічних зображень, які ширяють у повітрі. Щоб їх побачити, не потрібні окуляри чи гарнітура, а дивитися можна з будь-якого боку.

Фантастичні фільми давно дражнять нас голографічними столами, за якими можна грати в тривимірні шахи або будувати плани вторгнення в зоряні системи. Технології віртуальної і доповненої реальності вже навчилися частково відтворювати ці можливості, але вимагають окулярів або гарнітур, які ускладнюють живе спілкування між людьми.

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Як працює стіл з майбутнього

Винахід австралійської Voxon Photonics відрізняється тим, що не вимагає ніяких додаткових гарнітур, повідомляє New Atlas. Стіл VX1 працює майже так само, як у "Зоряних війнах", хіба що поверх нього встановлено скляний купол. Усередині виникає голографічне зображення розміром 18×18×18 сантиметрів – це може бути тривимірна фігура, карта ігрового світу або візуалізація інтерактивних даних.

Самі ж розробники описують цю технологію як тривимірний друк зображень в повітрі. Система розбиває 3D-форми на окремі горизонтальні шари, а потім проєктує їх усередині півсфери зі швидкістю 30 кадрів в секунду. У підсумку виходить реалістичне зображення, що ширяє у повітрі.

Демонстрація роботи стола від Voxon:

Реалізація проєкту

VX1 вже добре зарекомендував себе у відображенні даних і графіків, презентацій, демонстрації медичних знімків і, зрозуміло, в іграх. Система підтримує ігровий рушій Unity та здатна працювати з Kinect, тому що стіл можна використовувати для ігор в 3D – від шахів до Тетриса. Ще одна сфера застосування технології – реклама. Тривимірні фігури можуть з'являтися на поверхні годинників, на столиках в кафе або барі та в салоні автомобіля.

Компанія вже розробляє голографічний відеофон, в якому використовується камера Kinect з приставки Xbox. Вона транслює зображення співрозмовника і створює фігуру зі світла.

Стіл VX1 можна придбати за 10 тисяч доларів, але поки їх виготовляють лише за індивідуальним замовленням.

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