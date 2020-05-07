Google розкрила дату презентації Android 11

Google вже кілька місяців тестує Android 11 і повинна була розповісти всі подробиці про систему на конференції для розробників I/O 2020 року, однак через пандемію коронавірусу захід було скасовано. Проте пошуковий гігант все ж має намір провести невелику презентацію та опублікував онлайн-запрошення для всіх бажаючих.

Презентація Android 11 пройде в онлайн-режимі 3 червня о 18:00 за київським часом в рамках заходу The Beta Launch Show.

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Що покажуть на презентації

Під час трансляції співробітники Google розкажуть про нову версію "зеленого робота". Для розробників заплановано окремий захід, де експерти компанії дадуть відповідь на різні питання щодо нової ОС. Питання потрібно ставити заздалегідь через Twitter, вказавши в повідомленні спеціальний хештег #AskAndroid.

Відео-запрошення на презентацію Android 11:

Разом з презентацією очікується випуск першої збірки Android 11 Beta. Друга і третя публічні збірки будуть представлені у липні та серпні відповідно, а реліз фінальної версії, за заявою Google, відбудеться в третьому кварталі поточного року. Наразі компанія займається ретельним тестуванням стабільності операційної системи.



Таймлайн виходу публічних версій Android 11

До слова, раніше Apple оголосила дату проведення своєї конференції WWDC, де буде представлена ​​iOS 14.

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