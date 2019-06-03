Літня презентація Apple WWDC 2019: онлайн-трансляція

У понеділок, 3 червня, компанія Apple розпочинає свою щорічну масштабну конференцію для розробників WWDC 2019. Зауважимо, цьогоріч очікується презентація нової iOS 13, macOS 10.15 та, ймовірно Mac Pro.

З найбільш очікуваних анонсів WWDC 2019 – нова iOS 13.

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Що відомо про нову ОС? В першу чергу, від нової операційки очікують появу темної теми, яку можна активувати в налаштуваннях або в центрі управління.

Окрім того, ймовірно з'явиться новий інтерфейс зміни гучності та ще чимало корисних функцій, про які наразі відомо не так багато.

Які смартфони не отримають нову ОС? За кілька тижнів до старту WWDC 2019 в мережі з'явилась інформація, що низка смартфонів не отримають нову iOS 13. Зокрема, це смартфони лінійки iPhone 6, iPhone 5S та iPhone SE. Однак поки ця інформація не підтверджена офіційно.

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