Президент Індонезії вирішив замінити чиновників штучним інтелектом
Президент Індонезії Джоко Відодо придумав оригінальний спосіб, щоб побороти в країні корупцію та зайву бюрократію. Він хоче замінити чиновників штучним інтелектом.
Як передає ZME Science, таким чином президент хоче перетворити країну у виробника високотехнологічних товарів.
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У чому полягає ідея
Президент вирішив замінити частину чиновників штучним інтелектом. Правляча коаліція Відодо займає 74% місць в індонезійському парламенті, тож будь-яка ініціатива президента буде схвалена.
Тож нейромережа може замінити чиновників, що займаються регулюванням бізнесу. Зараз вони складаються з чотирьох рівнів, які Відодо хоче скоротити до двох.
Тож президент планує, що реформа сприятиме розвиткові бізнесу і допоможе країні перейти від експорту сировини до виробництва високотехнологічних товарів.
Щоправда Відодо поки не уточнює, які саме алгоритми буде застосовувати на заміну чиновникам.
Як відомо, серйозна проблема країни – це корупція. Опитування показують, що хабарі беруть близько половини всіх держслужбовців.
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