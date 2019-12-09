Президент Індонезії вирішив замінити чиновників штучним інтелектом

Президент Індонезії Джоко Відодо придумав оригінальний спосіб, щоб побороти в країні корупцію та зайву бюрократію. Він хоче замінити чиновників штучним інтелектом.

Як передає ZME Science, таким чином президент хоче перетворити країну у виробника високотехнологічних товарів.

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У чому полягає ідея

Президент вирішив замінити частину чиновників штучним інтелектом. Правляча коаліція Відодо займає 74% місць в індонезійському парламенті, тож будь-яка ініціатива президента буде схвалена.

Тож нейромережа може замінити чиновників, що займаються регулюванням бізнесу. Зараз вони складаються з чотирьох рівнів, які Відодо хоче скоротити до двох.

Тож президент планує, що реформа сприятиме розвиткові бізнесу і допоможе країні перейти від експорту сировини до виробництва високотехнологічних товарів.

Щоправда Відодо поки не уточнює, які саме алгоритми буде застосовувати на заміну чиновникам.

Як відомо, серйозна проблема країни – це корупція. Опитування показують, що хабарі беруть близько половини всіх держслужбовців.

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