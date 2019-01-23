Президент Xiaomi показав гнучкий смартфон компанії: відео

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Гнучкий смартфон Xiaomi - відео
Попередні концепти гнучкого смартфона Xiaomi / Фото з вільних джерел

Відео, на якому показали прототип гнучкого смартфона від компанії Xiaomi, неочікувано з’явилося в китайській соціальній мережі Weibo. В ролику президент китайської компанії Лін Бін демонструє цікавий ґаджет, який складається доволі незвичним способом.

Про це повідомляє 4PDA.

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У більшості раніше опублікованих концептів і патентів гнучкі смартфони складаються навпіл. У Xiaomi вирішили піти власним шляхом та реалізували вигин пристрою відразу у двох місцях. Екран пристрою умовно розділений на три частини, дві з яких можуть загинатися назад.

У складеному стані новинка представляє собою компактний смартфон з тонкими рамками, а в розкритому положенні нагадує невеликий планшет з співвідношенням сторін приблизно 4:3. Діагональ дисплея та інші характеристики виробник не розкриває.

Лін Бін демонструє гнучкий смартфон Xiaomi – дивіться відео

У коментарі до посту йдеться, що це інженерний зразок, створений для демонстрації досягнень компанії. Крім того, Xiaomi оптимізувала власну прошивку MIUI, щоб вона адаптувалася до зміни розміру дисплея. Лін Бін закликає всіх ділитися своїми враженнями від пристрою і просить допомогти з вибором назви для нього – сам він схиляється до Xiaomi Dual Flex або Xiaomi Mix Flex.

Про терміни виходу і ймовірну ціну загадкового смартфона наразі нічого не повідомляється.

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Теги: Техно Ґаджети Розробки Китай Xiaomi
Джерело: Техно
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