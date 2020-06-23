Користувачі смартфонів від Samsung зіштовхнулись із неприємною проблемою. Дисплеї їхніх пристроїв раптово позеленіли. Найбільше постраждали нові моделі.

Про проблему заявили користувачі із США, Європи та Індії, передає sammobile.com.

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Проблема найбільше зачепила найновіші флагмани, зокрема Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy S9 та Galaxy Note 10 Lite.

Деталі

Користувачі помітили проблему після найсвіжішого оновлення прошивки. Більше того, зелений екран залишився навіть після того, як на Galaxy S10 Lite встановили новий патч зі свіжими оновленнями безпеки Android.

Найбільш помітна проблема при низькому рівні яскравості екрану. При цьому, коли яскравість вища за середній показник, то позеленіння не так і легко побачити.

Смартфони Samsung раптово позеленіли / sammobile.com

Як виправити проблему

Наразі ніяк. В компанії поки не коментують цю проблему, а відтак невідомо, чи готує виробник оновлення, що виправить ситуацію.

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Кілька місяців тому зі схожою проблемою зіштовхнулись користувачі Samsung Galaxy S20. Тоді ситуацію вдалося покращити після чергового оновлення прошивки.

Тож, хочеться вірити, що і цього разу ситуація покращиться одразу після того, як користувач обновить ПЗ.