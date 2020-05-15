Проблеми з YouTube: у роботі відеохостингу трапився серйозний збій

У роботі популярного відеохостингу YouTube стався стався серйозний збій. Найбільше проблеми користувачі відчули з 2 до 3 ночі за київським часом. Проблеми з сервісом виникали і в українців.

Як свідчать дані сервісу downdetector.com, скарги надходили від користувачів із США, Великобританії, Німеччини, Сингапуру, Японії, Австралії та багатьох інших країн.

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Щодо України, то цей збій зачепив наших користувачів не сильно. Частково проблеми із сервісом могли виникнути у киян, а також жителів окупованого Донецька.

YouTube не працює / Скріншот

Які проблеми виникали

Найбільше проблем виникало із переглядом відео – на це скаржились 65% користувачів. Ще 32% заявили про труднощі із роботою всього сайту. А ще 1% користувачів не могли залогінитись на ресурсі.

Як свідчить дані Downdetector, вже на ранок 15 травня більшість проблем було усунено. Поки у Google не назвали проблему цього збою.

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