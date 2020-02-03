Прощавай, BlackBerry: культовий бренд незабаром зникне з ринку смартфонів

Свого часу мобільні телефони BlackBerry були неймовірно популярні. Однак часи змінилися. Раніше BlackBerry та чимало інших компаній, втратили ринок, дотримуючись старих апаратних і програмних рішень. В результаті компанії довелося повністю припинити випуск смартфонів. Але бренд залишався живий.

У 2016 році китайський гігант TCL придбав права на використання бренду BlackBerry на ринку смартфонів і дав бренду друге життя. Однак, незважаючи на легендарне ім'я та низку дуже незвичайних апаратів, смартфони BlackBerry навіть з Android популярними не стали.

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Зникнення BlackBerry

Тепер історія BlackBerry підійшла до свого логічного завершення. З 31 серпня поточного року компанія TCL більше не буде продавати смартфони під цим брендом. Про це вона повідомила у своєму твіттері.

В цей день, судячи з усього, закінчується термін ліцензійної угоди між компаніями, і китайський виробник, мабуть, не захотів його продовжувати. Водночас TCL продовжить забезпечувати підтримку чинних клієнтів до 31 серпня 2022 року.



Смартфон BlackBerry Key 2

BlackBerry не згадує про жодні з варіантів продовження життя її торгової марки на ринку смартфонів, так що, схоже, що ми можемо констатувати остаточну "смерть" культового бренду.

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