Деякі власники iPhone можуть залишитись без інтернету

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Власники iPhone можуть залишитися без інтернету – подробиці
Власники iPhone можуть залишитись без інтернету / product-test

Власники iPhone 5 ризикують залишитись без доступу до інтернету. Річ у тім, що вони не оновили операційну систему. Компанія Apple вже розіслала користувачам відповідне застереження.

Як пише bbc.com, iPhone 5 потрібно встигнути оновити операційну систему до кінця тижня.

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Деталі. Власники iPhone 5 повинні завантажити оновлення операційної системи до iOS 10.3.4. на це вони мають термін до кінця тижня. Адже з 3 листопада буде заблоковано деякі функції, які залежать від відображення дати та часу.

Тобто проблеми можуть виникнути з використанням веб-браузера, App Store, електронної пошти та iCloud. Користувачі цих пристроїв вже отримують повідомлення із попередженням.

Власники iPhone 5 ризикують залишитись без доступу до інтернету

Користувачі вже отримують відповідні попередження

Як відомо, модель iPhone 5 є доволі стареньким смартфоном – його Apple презентувала у 2012 році. За весь час продажів у світі iPhone 5 було придбано понад 70 мільйонів цих пристроїв.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Apple iOS iPhone Смартфони
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