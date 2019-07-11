Просто наведи камеру: Google додав українську додаток миттєвого перекладу

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Google додав українську додаток миттєвого перекладу
Google додав українську додаток миттєвого перекладу / unsplash.com

Тепер функція миттєвого перекладу за допомогою камери смартфона доступна і для україномовних користувачів. Компанія Google додала українську мову в додаток "Перекладач", який працює за допомогою камери смартфона.

Про це компанія повідомила у своєму офіційному блозі.

"Одна з найцікавіших функцій в мобільному додатку Перекладач Google - це миттєвий переклад з допомогою камери, який дає змогу побачити світ рідною мовою", – пишуть у блозі.

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Як це працює. Дуже просто. Потрібно завантажити відповідний додаток. Далі користувач має просто навести камеру свого смартфона на текст із іноземною мовою і штучний інтелект автоматично перекладе текст на рідну мову власника телефону.

Для перекладу просто потрібно навести камеру 

Тож вивіски, написи і меню в ресторані та інший текст іноземною мовою можна перекласти за допомогою камери.

Спочатку ця функція перекладала лише на англійську. Пізніше сервіс розширив послугу до 88 мов. Нині функція підтримує і українську мову. Додаток користувачі зможуть завантажити вже через кілька днів.

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Теги: Новини Техно Техно Google Додатки Інтернет
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