24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Прототип першого Android-ґаджета виставили на аукціон

- Читать новость на русском
Google Sooner / ebay

Представлений у жовтні 2008 року HTC Dream став першим комерційним пристроєм під управлінням Android. Втім, ще до його появи "зеленого робота" протестували на іншому апараті, який так і не пішов у серію. 12 років по тому легендарний гаджет під назвою Google Sooner виявився доступний для покупки усім бажаючим.

Оголошення про продаж вінтажного прототипу з'явилося на торговому майданчику eBay. Як запевняє чинний власник, товар не був у користуванні, попри значний, за мірками цифрової електроніки, вік.

До теми Ексцентричний мільйонер готовий викласти за Nintendo Play Station майже 400 тисяч доларів

Технічні характеристики

Модель з роздільною здатністю екрана 320x240 пікселів оснащена процесором TI OMAP 850 в комбінації з 64 МБ оперативної пам'яті. Камера 1,3-мегапікселі, а акумулятор – 960 мАг. Google Sooner підтримує роботу тільки в мережі 2G і не має Wi-Fi модуля. Ще одна відмінна риса пристрою – апаратна QWERTY-клавіатура.

Фото Google Sooner

 

Комплектацій та ціна

У комплект лоту з початковою вартістю 195 доларів входять батарея, мережевий адаптер і навушники. На жаль, працездатність пристрою не підтверджена: з огляду на тривалий термін зберігання, акумулятор, швидше за все, вже втратив свою функціональність.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Сніг, хуртовини і шквали вітру: в Україну йде негода
сьогодні
Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Android Google
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 21:09 5 корисних функцій Viber, про які ви могли не знати
Ірина Полицька
19 березня 21:08 Як працює чат-бот та як він допомагає розвивати бізнес
Ірина Полицька
18 березня 16:39 Apple представила нове покоління MacBook Air та iPad Pro
Ірина Полицька
17 березня 21:14 8 порад від Google, щоб працівники не втрачали ефективності вдома
Ірина Полицька
17 березня 16:31 Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера
Віктор Терешков
Новини
Більше новин
Залиште відгук