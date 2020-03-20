Прототип першого Android-ґаджета виставили на аукціон

Представлений у жовтні 2008 року HTC Dream став першим комерційним пристроєм під управлінням Android. Втім, ще до його появи "зеленого робота" протестували на іншому апараті, який так і не пішов у серію. 12 років по тому легендарний гаджет під назвою Google Sooner виявився доступний для покупки усім бажаючим.

Оголошення про продаж вінтажного прототипу з'явилося на торговому майданчику eBay. Як запевняє чинний власник, товар не був у користуванні, попри значний, за мірками цифрової електроніки, вік.

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Технічні характеристики

Модель з роздільною здатністю екрана 320x240 пікселів оснащена процесором TI OMAP 850 в комбінації з 64 МБ оперативної пам'яті. Камера 1,3-мегапікселі, а акумулятор – 960 мАг. Google Sooner підтримує роботу тільки в мережі 2G і не має Wi-Fi модуля. Ще одна відмінна риса пристрою – апаратна QWERTY-клавіатура.

Фото Google Sooner

Комплектацій та ціна

У комплект лоту з початковою вартістю 195 доларів входять батарея, мережевий адаптер і навушники. На жаль, працездатність пристрою не підтверджена: з огляду на тривалий термін зберігання, акумулятор, швидше за все, вже втратив свою функціональність.

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