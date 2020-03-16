Процесор iPhone 12 буде потужнішим за рішення конкурентів: результати тестів
Задовго до презентації iPhone 12 в мережі аже з'явилися результати тестування процесора майбутньої новинки в популярному синтетичному бенчмарку. Опубліковані цифри виявилися вражаючими: неанонсований флагманський чіп обігнав не лише свого попередника, але й найпродуктивнішу мобільну платформу від Qualcomm.
Результати тестів
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Згідно з витоком, в Geekbench 5 новий 6-ядерний процесор з максимальною тактовою частотою 3,1 ГГц набрав 1 658 балів. в випробуванні з навантаженням на одне ядро, і 4 612 балів в багатоядерній дисципліні, повідомляє Gizchina.
Для порівняння, раніше зареєстровані результати Qualcomm Snapdragon 865 склали 930 і 3 445 "папуг" відповідно.
Результати тестів процесора Apple A14 Bionic
Що відомо про новий чіп та iPhone 12
Процесор Apple A14 Bionic буде виготовлятися за 5-нм техпроцесом на заводах TSMC, початок масового виробництва чіпів заплановано на квітень 2020 року.
Очікується, що в лінійку iPhone 12 увійдуть чотири моделі: одна з діагоналлю 5,4 дюйма і три 6,7-дюймових апарати. Точна дата презентації та вартість майбутніх новинок невідомі.
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