Процесор iPhone 12 буде потужнішим за рішення конкурентів: результати тестів

Задовго до презентації iPhone 12 в мережі аже з'явилися результати тестування процесора майбутньої новинки в популярному синтетичному бенчмарку. Опубліковані цифри виявилися вражаючими: неанонсований флагманський чіп обігнав не лише свого попередника, але й найпродуктивнішу мобільну платформу від Qualcomm.

Результати тестів

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Згідно з витоком, в Geekbench 5 новий 6-ядерний процесор з максимальною тактовою частотою 3,1 ГГц набрав 1 658 балів. в випробуванні з навантаженням на одне ядро, і 4 612 балів в багатоядерній дисципліні, повідомляє Gizchina.

Для порівняння, раніше зареєстровані результати Qualcomm Snapdragon 865 склали 930 і 3 445 "папуг" відповідно.



Результати тестів процесора Apple A14 Bionic

Що відомо про новий чіп та iPhone 12

Процесор Apple A14 Bionic буде виготовлятися за 5-нм техпроцесом на заводах TSMC, початок масового виробництва чіпів заплановано на квітень 2020 року.

Очікується, що в лінійку iPhone 12 увійдуть чотири моделі: одна з діагоналлю 5,4 дюйма і три 6,7-дюймових апарати. Точна дата презентації та вартість майбутніх новинок невідомі.

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