24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Процесор iPhone 12 буде потужнішим за рішення конкурентів: результати тестів

- Читать новость на русском
Apple A14 Bionic виготовлятиметься за 5-нм техпроцесом / Unsplash

Задовго до презентації iPhone 12 в мережі аже з'явилися результати тестування процесора майбутньої новинки в популярному синтетичному бенчмарку. Опубліковані цифри виявилися вражаючими: неанонсований флагманський чіп обігнав не лише свого попередника, але й найпродуктивнішу мобільну платформу від Qualcomm.

Результати тестів

Цікаво Смартфон Huawei P40 Pro засвітився у тестах на продуктивність

Згідно з витоком, в Geekbench 5 новий 6-ядерний процесор з максимальною тактовою частотою 3,1 ГГц набрав 1 658 балів. в випробуванні з навантаженням на одне ядро, і 4 612 балів в багатоядерній дисципліні, повідомляє Gizchina.

Для порівняння, раніше зареєстровані результати Qualcomm Snapdragon 865 склали 930 і 3 445 "папуг" відповідно.


Результати тестів процесора Apple A14 Bionic

Що відомо про новий чіп та iPhone 12

Процесор Apple A14 Bionic буде виготовлятися за 5-нм техпроцесом на заводах TSMC, початок масового виробництва чіпів заплановано на квітень 2020 року.

Очікується, що в лінійку iPhone 12 увійдуть чотири моделі: одна з діагоналлю 5,4 дюйма і три 6,7-дюймових апарати. Точна дата презентації та вартість майбутніх новинок невідомі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа
сьогодні
Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети iPhone Apple Процесори Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 15:31 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
Ірина Полицька
сьогодні 13:09 Карантин в Україні 2020: як працювати вдома і не втратити продуктивність
Ірина Полицька
15 березня 18:02 Коронавірус в Україні: чи готова IT-галузь перейти на віддалену роботу
Ірина Полицька
15 березня 13:03 Коронавірус в Україні: як вплине на ринок техніки та чи будуть дорожчати смартфони
Ірина Полицька
15 березня 07:43 Коронавірус в Україні: Telegram бот, онлайн карта та ґаджети для захисту
Анастасія Можаровська
Новини
Більше новин
Залиште відгук