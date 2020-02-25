Як перетворити Android-смартфон в пульт від телевізора: інструкція

Дистанційка є, мабуть, найбільш популярним ґаджетом у будинку чи квартирі. Але навіщо він потрібен, якщо для цих цілей відмінно підійде ваш смартфон. Та й навіщо вам два пристрої, якщо їх можна замінити одним. Тож давайте поглянемо, як можна перетворити улюблений смартфон у пульт від телевізора.

Оригінальні додатки від виробників

Більшість виробників телевізорів мають спеціальні додатки-компаньйони для своїх смарт-ґаджетів. Ці додатки, як правило, мають все необхідне для того, щоб перетворити смартфон у повноцінний пульт. Додаток підключається до вашого телевізора через Wi-Fi.

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Практично всі розумні телевізори від Samsung, LG і Sony мають подібні програми:

Samsung Smart View для Android та iOS;

LG TV Plus для Android та iOS;

Video & TV SideView : Remote від Sony для Android та iOS.

Ці додатки дозволяють вам перемкнути канал або налаштувати гучність, запустити програми на телевізорі, а деякі дозволяють стрімити зображення зі смартфона на телевізор з додатка.

Знайти додаток від виробника зазвичай не важко, адже якщо такий є – про нього точно згадають в інструкції користувача.

Але що робити, якщо виробник телевізора не має власного додатка. В такому випадку вам прийде на допомогу додаток Google Home. Це, безумовно, одна з кращих програм для віддаленого контролю. Його основна функція – управління пристроями з підтримкою Google Home і Google Chromecast.

Google Home

Це означає, що вам потрібен пристрій з підтримкою цих технологій. Однак більшість сучасних телевізорів мають "вбудовану" підтримку Chromecast, про що зазвичай написано в інструкції. В крайньому разі – це завжди можна перевірити вручну.

Якщо така підтримка є – далі все досить просто. Все, що вам потрібно зробити, це під'єднати телевізор і смартфон до однієї Wi-Fi мережі, вибрати на телефоні шоу, фільм, пісню, зображення або щось ще, і "відправити" це на телевізор.

Як керувати телевізором за допомогою Google Home:

За допомогою Google Home ви можете надиктовувати телевізору необхідну програму або назву відео в YouTube через голосове керування. Крім того додаток підтримує низку інших функцій, які точно стануть в пригоді й розширять досвід користування вашим телевізором.

Що ж вдіяти, якщо виробник не "завіз" підтримку Chromecast або Google Home належним чином не працює? Є вихід і в цьому випадку, щоправда, він потребує незначних витрат.

Спершу потрібно придбати IR blaster (або ІЧ-випромінювач) для смартфона. На AliExpress або іншому маркеті такі "бластери" обійдуться вам за ціною батарейок. Цей пристрій перетворить ваш смартфон в пульт не лише до телевізора, але й іншої техніки, яка керується за допомогою іч променів.



IR blaster найчастіше продають у вигляді 3,5 мм розширення для аудіовиходу (є версії і для iPhone, однак вони дорожчі)

Крім самого IR blaster також потрібно встановити додаток, який допоможе вашому смартфону керувати різними моделями телевізорів. Тут нам на допомогу приходять сторонні програми.

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AnyMote

AnyMote – один з найкращих додатків для дистанційного керування телевізором. Він може похвалитися підтримкою більш ніж 900000 пристроїв, перелік яких регулярно доповнюється.

Додаток AnyMote дозволить вам керувати не лише телевізорами. Програма має підтримку дзеркальних камер, кондиціонерів і практично будь-якої техніки, яка має інфрачервоний датчик. Сама програма проста й зручна у використанні. Тут навіть є спеціальні кнопки для популярних сервісів Netflix та Hulu.

Промо AnyMote Remote App:

SURE Universal Smart TV Remote

Це також один з найкращих додатків для дистанційного керування телевізором. Як і Anymote, тут підтримується низка інших пристроїв. Однак серед додаткових можливостей варто відзначити наявність можливості "відправки" фотографій на телевізор за допомогою Wi-Fi.

На що здатен додаток SURE Universal Smart TV Remote:

Twinone Universal Remote

Якщо ж вам потрібен швидкий в освоєнні та простий в користуванні додаток, то Twinone Universal Remote, мабуть, одна з найпростіших в освоєнні програм. При цьому тут присутні і досить гнучкі налаштування всередині самої програми.

Окремо варто згадати про інтерфейс і розташування кнопок, адже їх тут можна міняти за вашим бажанням. Існує навіть підтримка деяких досить "древніх" пристроїв.



Інтерфейс додатку Universal Remote

Єдина погана новина – це реклама. Коли ти хочеш перемкнути рекламу по TV – ти точно не хочеш бачити її ще й на пульті. Причому Twinone не надає способу позбутися від неї. Платної версії немає. Дивне рішення. Але робота зі старими телевізорами і тонке налаштування все ж можуть підкупити.

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