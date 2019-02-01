Puma випустила кросівки, що зашнуровуються автоматично

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Кросівки, що зашнуровуються автоматично
Кросівки, що зашнуровуються автоматично

Компанія Puma представила нову модель кросівок, що можуть самостійно зашнуруватись. Новинка отримала назву FI (Fit Intelligence).

Як пише Engadget, Puma FI має у язичку вбудований моторчик, який відповідає за автоматичну шнурівку. Керувати процесом шнурування можна за допомогою тач-панелі, розташованої на язичку.

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Аби затягнути шнурки власнику потрібно свайпнути вгору, а щоб послабити – вниз. Також кросівки мають LED-індикатор, який показує наскільки сильно затягнуті шнурки.

Розумні кросівки Puma: відео 

Окрім того, зашнуровувати Puma FI можна за допомогою смартфона. Для цього власнику попередньо треба встановити спеціальний додаток PUMATRAC. Наразі додаток доступний лише для користувачів iPhone. Версію для Android обіцяють випустити найближчим часом.

Ціна питання. Ці розумні кросівки Puma Fi оцінені у 330 доларів (9 200 гривень). Взуття надійде у продаж навесні 2020 року.

Puma FI

Puma FI можна керувати смартфоном 

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Теги: Техно Ґаджети
Джерело: Техно
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