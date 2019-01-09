Qualcomm продемонструвала технологію для "спілкування" між автомобілями: деталі

Компанії Audi AG, Ducati, Ford та Qualcomm на виставці CES 2019 продемонстрували передові комунікаційні рішення C-V2X для транспортної сфери. До слова, концепція Cellular Vehicle to Everything (C-V2X) передбачає постійний обмін актуальною інформацією між автомобілями та іншими учасниками дорожнього руху.

Про це повідомляє Qualcomm.

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Засоби C-V2X дозволять підвищити безпеку і ефективність дорожнього руху, а також зменшити кількість заторів. Машини зможуть обмінюватися один з одним критично важливою інформацією і повідомляти інших учасників руху про свої наміри.



C-V2X забезпечить безпеку руху

В ході демонстрації можливостей платформи C-V2X моделювалися різні ситуації на нерегульованому перехресті. В якості учасників руху використовувалися автомобілі Audi та Ford, а також мотоцикли Ducati Multistrada 1260. Всі транспортні засоби були обладнані чіпсетом Qualcomm 9150 C-V2X.



C-V2X дасть змогу обмінюватися інформацією між автомобілями

Учасники дослідження показали, як засоби C-V2X допомагають організувати рух в складних умовах і попередити водіїв про можливу небезпеку навіть під час відсутності прямої видимості перешкоди.

У перспективі платформа C-V2X допоможе в розвитку безпілотних автомобілів і пасажирських транспортних сервісів нового покоління.

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