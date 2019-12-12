Ракета Безоса готова відправити туристів у космос вже наступного року

Компанія Джеффа Безоса Blue Origin успішно провела 12 випробувальну місію для суборбітальній багаторазової ракети New Shepard, на якій в наступному році планує відправити до кордону космосу перших туристів.

Важливо, що під час цієї місії вперше використовувалася ступінь, яка вже побувала в стратосфері і космосі п'ять разів. Blue Origin запевняє, що стартовій системі знадобився лише невеликий ремонт і профілактика, розповідає New Atlas.

Не пропустіть: NASA представило найпотужнішу ракету-носій за всю історію людства: фото та відео

Під час випробування 18-метрова ракета з двигуном BE-3PM власної розробки Blue Origin набрала швидкість в 3576 км/год і досягла висоти в 106 км, таким чином, подолавши "лінію Кармана" – фактичний кордон космосу, що проходить на висоті в 100 кілометрів над рівнем моря.

Комерційне навантаження було, скоріше, номінальним – кілька арт-проєктів, представлених школами та інститутами США.

Коли полетять перші туристи

У 2020 році New Shepard відправить в космос перших туристів, що купили путівки у Безоса за ціною 200-300 тисяч доларів. Пасажирську капсулу для шістьох він представив влітку цього року. На висоті близько 100 кілометрів вона відокремиться від ракети, яка потім піде на посадку.

Завдяки набраній швидкості капсула злетить ще на 30 кілометрів вгору, а пасажири переживуть близько трьох хвилин невагомості. Потім почнеться спуск – на парашутах, а в завершальній фазі для забезпечення м'якої посадки включаться малопотужні двигуни.

Фінальні випробування завершено

Спершу глава Amazon сподівався запустити перших клієнтів в космос до кінця 2019 року, але тепер ці терміни виглядають нереальними. Зате компанія за підсумками випробування відзвітувала, що після шостого польоту ракету більше не будуть модифікувати – тобто вона готова до комерційної експлуатації.

Завершилися 12 випробування ракети New Shepard

У січні цього року Blue Origin протестувала New Shepard, відправивши пасажирську капсулу на висоту 106,9 кілометра. Після цього капсула зробила успішну, хоч і не м'яку посадку.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно