24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Realme випустила дуже бюджетні бездротові навушники

-
Бюджетні навушники Buds Air Neo
Бюджетні навушники Buds Air Neo / event.realme.com

Китайський бренд Realme, який зарекомендував себе як виробник бюджетних смартфонів. Зараз компанія представила фірмові бездротові навушники Buds Air Neo, їхня вартість теж приємно дивує.

Новинка вже з’явилась на офіційному сайті компанії. Buds Air Neo отримав класичний для TWS-навушників форм-фактор.

До теми Huawei Freebuds 3i: бездротові навушники з активним шумозаглушенням

Чим цікаві

Новинка оснащена 13-міліметровими фірмовими драйверами Large Boost, що забезпечують якість звучання.

Buds Air Neo

Buds Air Neo отримали класичний форм-фатор / event.realme.com

На одному заряді навушники можуть працювати до 3 годин в режимі відтворення музики. Якщо ж підзаряджати девайс за допомогою кейса, то автономність можна розширити до 17 годин.

Цікаво, пристрій отримав спеціальний ігровий режим, що забезпечує дворазове зниження значення затримки сигналу.

Цікаво Apple випустить принципово новий гаджет в 2022 році

Також пристрій отримував функцію швидкого сполучення при вилученні з чохла і сенсорні елементи для управління плейлистом і відповіді на вхідні дзвінки тощо.

Ціна

Виробник оцінив вартість Buds Air Neo у 40 доларів (трохи більше тисячі гривень). Новинку можна придбати у таких варіантах кольору:

  • білий
  • чорний
  • зелений

Новинка надійде у продаж 25 травня.

Теги: Техно Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Як роздати інтернет з телефона на комп'ютер: інструкція
21 травня , 17:07 Як роздати інтернет з телефона на комп'ютер: інструкція
Михайло Года
Огляд OPPO Find X2: унікальні особливості преміального смартфона
19 травня , 21:12 Огляд OPPO Find X2: унікальні особливості преміального смартфона
Анастасія Можаровська
Vivo V17: стильний смартфон, що гарантує до двох днів повноцінної роботи
15 травня , 21:00 Vivo V17: стильний смартфон, що гарантує до двох днів повноцінної роботи
Ірина Полицька