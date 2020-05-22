Realme випустила дуже бюджетні бездротові навушники

Китайський бренд Realme, який зарекомендував себе як виробник бюджетних смартфонів. Зараз компанія представила фірмові бездротові навушники Buds Air Neo, їхня вартість теж приємно дивує.

Новинка вже з’явилась на офіційному сайті компанії. Buds Air Neo отримав класичний для TWS-навушників форм-фактор.

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Чим цікаві

Новинка оснащена 13-міліметровими фірмовими драйверами Large Boost, що забезпечують якість звучання.

Buds Air Neo отримали класичний форм-фатор / event.realme.com

На одному заряді навушники можуть працювати до 3 годин в режимі відтворення музики. Якщо ж підзаряджати девайс за допомогою кейса, то автономність можна розширити до 17 годин.

Цікаво, пристрій отримав спеціальний ігровий режим, що забезпечує дворазове зниження значення затримки сигналу.

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Також пристрій отримував функцію швидкого сполучення при вилученні з чохла і сенсорні елементи для управління плейлистом і відповіді на вхідні дзвінки тощо.

Ціна

Виробник оцінив вартість Buds Air Neo у 40 доларів (трохи більше тисячі гривень). Новинку можна придбати у таких варіантах кольору:

білий

чорний

зелений

Новинка надійде у продаж 25 травня.