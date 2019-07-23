Redmi анонсувала смартфон із рекордною роздільною здатністю камери

Бренд Redmi опублікував незвичайний тизер смартфона із рекордною роздільною здатністю камери. Для демонстрації фотоможливостей новинки компанія використала знімок із неймовірною деталізацією, який зробили за допомогою основного модуля неанонсованого смартфона.

Як повідомляє Gizmochina, фотографію опублікували на офіційній сторінці бренду в китайській соціальній мережі Weibo.

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Камера. Щоб підкреслити рівень деталізації фотографії, представники Redmi збільшили котяче око, на райдужці якого чітко видно відображення вікна та інших об'єктів.



Як знімає камера нового смартфона Redmi

Подробиці про залізну начинку апарату джерело не розкриває. Імовірно новинку оснастять анонсованим раніше сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1.

Основні характеристики. Інші подробиці про пристрій, включаючи назву, ціну і дату анонса, виробником не оголошені.

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