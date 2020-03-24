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Смартфон Redmi K30 Pro: недорогий флагман від Xiaomi

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Redmi K30 Pro: характеристики і ціна / theverge.com

Китайський виробник Xiaomi представив новий флагманський смартфон свого суббренду. Він отримав назву Redmi K30 Pro. Новинка може похвалитись безруковим дисплеєм з висувною камерою та доступну ціну.

Дисплей

Redmi K30 Pro отримав 6,7-дюймовий екран без жодного вирізу чи "дірки". Фронтальну камеру на 20 Мп заховали у спеціальній висувній конструкції. Роздільна здатність AMOLED-дисплея – FHD+, він підтримує HDR10+. Частота оновлення сенсора становить 180 Гц, а самого екрану – 60 Гц.

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Камери

  • Роздільна здатність головного об’єктива Sony IMX686 – 64 Мп,
  • 5 Мп макрокамера
  • 13-мегапіксельна ширококутна на 13 Мп
  • Датчик глибини на 2 Мп для фото в режимі боке.

Продуктивність

За продуктивність відповідає топовий процесор Snapdragon 865 у парі з 6 або 8 ГБ оперативної та 128/256 ГБ вбудованої пам'яті.

Ємність батареї становить 4700 мАг, з підтримкою швидкої зарядки на 33 Вт.

Redmi K30 Pro – дуже доступний флагман / theverge.com

Ціна Redmi K30 Pro

  • Версія K30 Pro 6/128 ГБ на китайському ринку оцінена у 423 долари (11 400 гривень).
  • Комплектація 8/128 ГБ коштує 480 доларів (майже 13 тисяч гривень).
  • За топовий варіант з 8/256 ГБ пам'яті треба заплатити 522 долари (14 тисяч гривень).

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Також доступна і більш просунута версія Zoom Edition Redmi K30 Pro. Його головна відмінність – блок макрокамери – її роздільна здатність складає 8 Мп. Ну і, звичайно, різниця в ціні.

Ціна Redmi K30 Pro Zoom Edition

  • Redmi K30 Pro Zoom Edition з 8/128 ГБ пам'яті коштує 535 долари (14 500 гривень).
  • Топова версія Pro 8/256 ГБ оцінена у 564 долари (15 200 гривень).

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Xiaomi Новини Техно Redmi Техно Смартфони
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