Xiaomi представила Redmi Note 9 і Note 9 Pro для Європи: характеристики та ціна смартфонів
Xiaomi провела європейську презентацію нових продуктів. Першою новинкою виявилася серія Redmi Note 9, вперше представлена для Індії в березні. Але версії для Європи відрізняються низкою параметрів.
24 канал переглянув онлайн-презентацію та відібрав найцікавіші деталі про смартфони Xiaomi.
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Особливості смартфонів
Redmi Note 9 – перший на ринку смартфон з чіпсетом MediaTek Helio G85. Завдяки йому новинка набирає в тесті продуктивності AnTuTu 205 496 очок – на 21% більше, ніж Snapdragon 665.
ПЗ Pro версії смартфона дозволяє зберігати фотографії в форматі RAW, заявлений Pro Mode для відео з регулюванням балансу білого і ISO, а також блокуванням автофокусу, є режим Kaleidoscope для створення автоматичного створення химерних колажів.
Швидка зарядка дозволяє заряджати акумулятор Redmi Note 9 Pro з 0 до 50% за півгодини, адаптер потужністю 33 Вт – в комплекті. В смартфон вбудований мікромотор для тактильного відклику, що підтримує 120 ефектів.
Молодша модель відрізняється наявністю інфрачервоного модуля для управління домашньою технікою. Корпуси захищені загартованим склом Gorilla Glass 5 водовідштовхувальним покриттям P2.
Redmi Note 9 Pro та Redmi Note 9
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Redmi Note 9/Note 9 Pro
- Габарити
162,3×77,2×8,9 мм, 199 г 165,75×76,68×8,8 мм, 209 г
- Дисплей
6,53", 2340×1080, Gorilla Glass 5 6,67", 2400×1080, Gorilla Glass 5
- Камера
48 Мп, f/1,79 + 8 Мп, f/2,2 + 2 Мп, f/2,4 + 2 Мп, f/2,4 (основна), 13 Мп, f/2,25 (фронтальна) 64 Мп, f/1,89 + 8 Мп, f/2,2 + 5 Мп, f/2,4 + 2 Мп, f/2,4 (основна), 16 Мп, f/2,48 (фронтальна)
- Зв'язок
USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Dual SIM, NFC, джек для навушників USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Dual SIM, NFC, джек для навушників
- Процесор
8-ядерный MediaTek Helio G85, 2,0 ГГц, ARM G52 MC2 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 720G, 2,3 ГГц, Adreno 618
Пам'ять
3/4 ГБ оперативної, 64/128 ГБ постійної, слот для microSD 6 ГБ оперативної, 64/128 ГБ постійної, слот для microSD
Батарея
5020 мАг, швидка зарядка 18 Вт 5020 мАг, швидка зарядка 30 Вт
Операйційна система
Android 10, MIUI 11 Android 10, MIUI 11
Смартфони доступні в трьох кольорах Forest Green, Polar White, Midnight Blue.
Ціни
- Redmi Note 9 3+64 ГБ – 199 доларів (5 361 гривень)
- Redmi Note 9 4+128 ГБ – 249 доларів (6 709 гривень)
- Redmi Note 9 Pro 6+64 ГБ – 269 доларів (7 248 гривень)
- Redmi Note 9 Pro 6+128 ГБ – 299 доларів (8 056 гривень).
Обидві моделі стануть доступні у продажу в середині травня.
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