Xiaomi представила Redmi Note 9 і Note 9 Pro для Європи: характеристики та ціна смартфонів

Xiaomi провела європейську презентацію нових продуктів. Першою новинкою виявилася серія Redmi Note 9, вперше представлена для Індії в березні. Але версії для Європи відрізняються низкою параметрів.

24 канал переглянув онлайн-презентацію та відібрав найцікавіші деталі про смартфони Xiaomi.

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Особливості смартфонів

Redmi Note 9 – перший на ринку смартфон з чіпсетом MediaTek Helio G85. Завдяки йому новинка набирає в тесті продуктивності AnTuTu 205 496 очок – на 21% більше, ніж Snapdragon 665.

ПЗ Pro версії смартфона дозволяє зберігати фотографії в форматі RAW, заявлений Pro Mode для відео з регулюванням балансу білого і ISO, а також блокуванням автофокусу, є режим Kaleidoscope для створення автоматичного створення химерних колажів.

Швидка зарядка дозволяє заряджати акумулятор Redmi Note 9 Pro з 0 до 50% за півгодини, адаптер потужністю 33 Вт – в комплекті. В смартфон вбудований мікромотор для тактильного відклику, що підтримує 120 ефектів.

Молодша модель відрізняється наявністю інфрачервоного модуля для управління домашньою технікою. Корпуси захищені загартованим склом Gorilla Glass 5 водовідштовхувальним покриттям P2.

Redmi Note 9 Pro та Redmi Note 9

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Redmi Note 9/Note 9 Pro Габарити 162,3×77,2×8,9 мм, 199 г 165,75×76,68×8,8 мм, 209 г

Дисплей 6,53", 2340×1080, Gorilla Glass 5 6,67", 2400×1080, Gorilla Glass 5

Камера 48 Мп, f/1,79 + 8 Мп, f/2,2 + 2 Мп, f/2,4 + 2 Мп, f/2,4 (основна), 13 Мп, f/2,25 (фронтальна) 64 Мп, f/1,89 + 8 Мп, f/2,2 + 5 Мп, f/2,4 + 2 Мп, f/2,4 (основна), 16 Мп, f/2,48 (фронтальна)

Зв'язок USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Dual SIM, NFC, джек для навушників USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Dual SIM, NFC, джек для навушників

Процесор 8-ядерный MediaTek Helio G85, 2,0 ГГц, ARM G52 MC2 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 720G, 2,3 ГГц, Adreno 618



Пам'ять 3/4 ГБ оперативної, 64/128 ГБ постійної, слот для microSD 6 ГБ оперативної , 64/128 ГБ постійної , слот для microSD



Батарея 5020 мАг, швидка зарядка 18 Вт 5020 мАг, швидка зарядка 30 Вт



Операйційна система Android 10, MIUI 11 Android 10, MIUI 11

Смартфони доступні в трьох кольорах Forest Green, Polar White, Midnight Blue.

Ціни

Redmi Note 9 3+64 ГБ – 199 доларів (5 361 гривень)

Redmi Note 9 4+128 ГБ – 249 доларів (6 709 гривень)

Redmi Note 9 Pro 6+64 ГБ – 269 доларів (7 248 гривень)

Redmi Note 9 Pro 6+128 ГБ – 299 доларів (8 056 гривень).

Обидві моделі стануть доступні у продажу в середині травня.

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