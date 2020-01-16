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Революційний смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha показали в деталях: фото і відео

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Xiaomi Mi Mix Alpha / Ілюстративне фото

В кінці вересня Xiaomi показала смартфон Mi Mix Alpha з революційним дизайном. Довгі місяці компанія не дозволяла журналістам доторкнутися до новинки, демонструючи пристрій тільки в скляному боксі. Нарешті "залізна завіса" впала, і Xiaomi дозволила вивчити гаджет детальніше.

На конференцію що проходить в Нью-Делі (Індія) Xiaomi привезла кілька примірників Mi Mix Alpha. Журналістам вдалося познайомитися з концептуальним пристроєм ближче, знявши його в деталях з усіх боків.

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Особливості Mi Mix Alpha

Під час вивчення журналісти відзначили низку цікавих особливостей смартфона. Так, у Mi Mix Alpha є невеликі рамки у верхній та нижній частині, ширина яких становить всього 2,15 міліметра.

Діагональ дисплея Xiaomi Mi Mix Alpha становить 7,92 дюйма при роздільній здатності 2088х2250 пікселів. Гаджет оснащений процесором Snapdragon 866 Plus, поставляється з 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Місткість вбудованого акумулятора становить 4050 мАг, реалізована підтримка швидкої зарядки потужністю до 40 Вт.

Детальніше смартфон можна роздивитися на відео:

Фото революційного Mi Mix Alpha

 

Ціна

Раніше представники Xiaomi відзначили, що Mi Mix Alpha не проводитиметься масово, а надійде в продаж обмеженим тиражем. Смартфон має вийти на ринок за ціною 2830 доларів.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Xiaomi
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