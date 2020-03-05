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Renault представила електрокар-трансформер з бездротовою зарядкою: фото, відео

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Renault Morphoz / Renault

Одна з важливих характеристик електрокара – його автономність. Але місткий акумулятор займає багато місця, а в умовах міського трафіку великий кузов знижує маневреність автомобіля. Компанія Renault під час створення концептуальної моделі під назвою Morphoz врахувала обидва аспекти.

Якщо ви запланували далеку поїздку, класичний седан можна швидко перетворити в "далекобійний", розповідає electrive.

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Особливості новинки

Авто побудоване на базі модульної платформи CMF-EV, яка дозволяє змінювати потужність і розмір автомобіля в залежності від потреб користувача. Так, для поїздок в режимі "місто", електрокар має довжину 4,4 метра і акумулятор на 40 кВтг, що забезпечує до 400 кілометрів пробігу без підзарядки.

Демонстраційне відео електромобіля Renault Morphoz:

Для трансформації автомобіля в режим "подорож" на спеціальній станції техобслуговування його довжину можна збільшити до 4,80 метра. Завдяки подовженій колісній базі (2,93 м) в кузов легко встановлюється додаткова батарея місткістю 50 кВтг, яка збільшує дальність ходу до 700 кілометрів. Потужність електродвигуна при цьому зростає до 160 кВт замість 100 кВт в міському режимі.

Зображення Renault Morphoz

 

До слова, заряджати Morphoz можна не лише звичайним кабелем, але і за допомогою бездротової зарядної станції. Завдяки тому, що новий автомобіль має третій рівень автономності, пасажири можуть легко спілкуватися, розгорнувши передні сидіння в салон натисненням однієї кнопки.

Ще одна особливість концептуальної моделі – можливість управління за допомогою інтегрованих сенсорних екранів. Докладні специфікації, ціна і дата надходження новинки в продаж будуть оголошені пізніше.

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Автор: Михайло Года
Теги: Електромобілі Renault Авто Новини Техно Техно Ґаджети
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